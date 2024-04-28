Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Вербное воскресенье встречают православные верующие

Вербное воскресенье встречают православные верующие, фото - Новости Zakon.kz от 28.04.2024 06:05 Фото: mitropolia.kz
Сегодня 28 апреля православные христиане отмечают Вербное воскресенье или Вход Господень в Иерусалим - один из 12 главных церковных праздников, сообщает Zakon.kz.

Вербное Воскресенье отмечают за неделю до Пасхи, которая в этом году выпала на 5 мая.  Вербное Воскресенье - праздник, который знаменует собой вступление Христа на путь крестных страданий и символизирует признание Сына Божьего мессией, Спасителем. 

В субботу Иисус сотворил чудо и воскресил Лазаря из Вифании. Это потрясло присутствовавших. Многие, видевшие и слышавшие об этом событии, уверовали во Христа именно после этого события.

На следующий день, в воскресенье, он вошел в Иерусалим, где перед праздником иудейской Пасхи собралось множество паломников. Иисус въехал в город на молодом осле, как Давид после битвы над Голиафом. Его встречали как победителя, приветствовал пальмовыми ветвями. На дорогу, по которой он ехал, люди бросали пальмовые ветви и стелили одежды. Именно отсюда берет корни западная традиция освящать пальмовые ветви. В России их заменила верба.

Этот день отмечается накануне начала Страстной недели и напоминает о евангельских событиях, предшествовавших крестному страданию Христа и его Воскресению. 

Начинается празднование со всенощного бдения, на котором читается особая молитва. Молящиеся встречают невидимо грядущего Господа и приветствуют Его, держа в руках свечи и ветки вербы — они в заменяют пальмовые листья. На второй части бдения, утрене, читается особая молитва на благословение "ваий". После нее принесенные вербы окропляют святой водой. 

Отметим, что освященным веточкам вербы верующие придают особое значение - считается, что прикосновение вербы исцеляет и спасает от порчи и сглаза. Освященные веточки принято хранить весь год, а по истечении этого времени сжигать, просто выкидывать их нельзя.

В это день нельзя ссориться, скандалить и ругаться, стоит избегать громких посиделок и чрезмерного веселья. У верующих продолжается пост, можно есть рыбу.

По информации пресс-службы Митрополичьего округа накануне митрополит Александр совершил всенощное бдение в главном храме Алматы - в Вознесенском соборе, сегодня он возглавит Божественную Литургию в этом соборе. Начало в 9:00.

Ранее 24 апреля Вход Господень в Иерусалим, или Вербное воскресенье отметили католики всего мира. Светлое Христово Воскресение или Пасху они отметят 31 марта. Православные - 5 мая.

Читайте также

В каких городах РК обещают неблагоприятные метеоусловия 28 апреля
В каких городах РК обещают неблагоприятные метеоусловия 28 апреля
Сильные осадки и заморозки вновь ожидаются в Казахстане
Сильные осадки и заморозки вновь ожидаются в Казахстане
посадка саженцев
"Алматы – город-сад": алматинцы высадили более 8 тысяч деревьев
Елена Вебер
Казахстан 2024 год Пасха
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сильные осадки и заморозки вновь ожидаются в Казахстане
Сильные осадки и заморозки вновь ожидаются в Казахстане
Как происходит выплата возмещения при лишении банка лицензии
Банк лишили лицензии в Казахстане: сколько денег может вернуть вкладчик
задержание подозреваемого
Подозреваемого в убийстве учителя задержали в Уральске
Выход из гражданства РК через посольства: подготовлены изменения
Выход из гражданства РК через посольства: вносятся изменения
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: