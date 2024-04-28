Вербное воскресенье встречают православные верующие

Сегодня 28 апреля православные христиане отмечают Вербное воскресенье или Вход Господень в Иерусалим - один из 12 главных церковных праздников, сообщает Zakon.kz.

Вербное Воскресенье отмечают за неделю до Пасхи, которая в этом году выпала на 5 мая. Вербное Воскресенье - праздник, который знаменует собой вступление Христа на путь крестных страданий и символизирует признание Сына Божьего мессией, Спасителем.

В субботу Иисус сотворил чудо и воскресил Лазаря из Вифании. Это потрясло присутствовавших. Многие, видевшие и слышавшие об этом событии, уверовали во Христа именно после этого события.

На следующий день, в воскресенье, он вошел в Иерусалим, где перед праздником иудейской Пасхи собралось множество паломников. Иисус въехал в город на молодом осле, как Давид после битвы над Голиафом. Его встречали как победителя, приветствовал пальмовыми ветвями. На дорогу, по которой он ехал, люди бросали пальмовые ветви и стелили одежды. Именно отсюда берет корни западная традиция освящать пальмовые ветви. В России их заменила верба.

Этот день отмечается накануне начала Страстной недели и напоминает о евангельских событиях, предшествовавших крестному страданию Христа и его Воскресению.

Начинается празднование со всенощного бдения, на котором читается особая молитва. Молящиеся встречают невидимо грядущего Господа и приветствуют Его, держа в руках свечи и ветки вербы — они в заменяют пальмовые листья. На второй части бдения, утрене, читается особая молитва на благословение "ваий". После нее принесенные вербы окропляют святой водой.

Отметим, что освященным веточкам вербы верующие придают особое значение - считается, что прикосновение вербы исцеляет и спасает от порчи и сглаза. Освященные веточки принято хранить весь год, а по истечении этого времени сжигать, просто выкидывать их нельзя.



В это день нельзя ссориться, скандалить и ругаться, стоит избегать громких посиделок и чрезмерного веселья. У верующих продолжается пост, можно есть рыбу.

По информации пресс-службы Митрополичьего округа накануне митрополит Александр совершил всенощное бдение в главном храме Алматы - в Вознесенском соборе, сегодня он возглавит Божественную Литургию в этом соборе. Начало в 9:00.

Ранее 24 апреля Вход Господень в Иерусалим, или Вербное воскресенье отметили католики всего мира. Светлое Христово Воскресение или Пасху они отметят 31 марта. Православные - 5 мая.