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Депозит или депозитный сертификат: в чем их отличия и что лучше выбрать

Депозит или депозитный сертификат: в чем их отличия и что лучше выбрать, фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2024 11:09 Фото: Zakon.kz
Сегодня, 13 мая 2024 года, в Казахстанском фонде гарантирования депозитов (КФГД) рассказали, в чем отличия депозита от депозитного сертификата, сообщает Zakon.kz.

В фонде пояснили, что банковский депозит и депозитный сертификат – это два вида инвестиций, которые, на первый взгляд, очень схожи друг с другом, но если разобраться, то это абсолютно разные финансовые инструменты, и, соответственно, по ним разные уровни риска.

Депозит

Депозит – это денежные средства, размещенные вкладчиком в банке второго уровня на определенный срок для получения прибыли.

Все депозиты в банках – участниках системы гарантирования депозитов (все банки второго уровня, за исключением исламских банков) подлежат гарантии АО "Казахстанский фонд гарантирования депозитов" в случае лишения банка-участника лицензии на проведение всех банковских операций.

Депозитный сертификат

Банковский депозитный сертификат – это ценная бумага, выпускаемая банком на имя держателя на определенные договором номинальную стоимость, срок и ставку вознаграждения. По истечении данного срока банк выкупает депозитный сертификат обратно с выплатой причитающегося вознаграждения.

В международной практике финансовые учреждения используют депозитные сертификаты для привлечения средств вкладчиков. Активно используют вышеуказанный финансовый инструмент в таких странах, как США, Канада, Япония, Китай, страны Европейского союза. Как правило, в международной практике финансовые учреждения предлагают более высокие ставки вознаграждения по депозитным сертификатам, чем по банковским депозитам, в качестве компенсации за низкую ликвидность и отсутствие возможности частичного изъятия и пополнения денежных средств, размещенных на депозитном сертификате.

По данным фонда, на сегодняшний день в Казахстане депозитный сертификат предлагают два банка. Сроки размещения варьируются от шести и до 60 месяцев, ставки – от 16%, в зависимости от условий, которые предлагает определенный банк.

Отличия

Банковский депозитный сертификат отличается от банковского депозита (на практике Казахстана):

  • повышенная доходность – зачастую банки предлагают по депозитным сертификатам более высокую доходность, чем по вкладам (разница варьируется в пределах 2-5%);
  • отсутствие возможности частичного изъятия либо пополнения – депозитный сертификат не предполагает досрочное частичное изъятие денег, в отличие от банковского депозита, где согласно ГК РК банк обязан выдать вклад или его часть по первому требованию вкладчика;
  • выпуск только в национальной валюте – банки в Казахстане выпускают депозитные сертификаты только в национальной валюте, вклады же можно открыть как в национальной валюте, так и в иностранной;
  • досрочное расторжение без выплаты вознаграждения либо с пересчетом по ставке 0%, со сроком возврата денежных средств от 30 до 90 календарных дней с даты обращения в банк – по депозиту зачастую вкладчик может незамедлительно досрочно снять свои денежные средства, однако в зависимости от вида вклада этот срок может быть увеличен до 30 календарных дней (по сберегательному вкладу);
  • номинальная стоимость и ставка вознаграждения устанавливается самим банком и не подлежит регулированию со стороны фонда – фонд устанавливает предельные ставки вознаграждения по депозитам физических лиц для определенных банков-участников, склонных к ведению агрессивной депозитной политики;
  • вознаграждение не капитализируется – в отличие от банковских вкладов, где, если иное не предусмотрено договором банковского вклада, сумма невостребованного вознаграждения увеличивает сумму вклада, за которую выплачивается вознаграждение;
  • не подлежат гарантии фонда – депозитные сертификаты не застрахованы государством, и все риски по их невозврату берет на себя непосредственно инвестор.
"В качестве альтернативного инструмента инвестирования для физических лиц и индивидуальных предпринимателей выступает банковский депозит. Его можно отнести к надежному инструменту инвестирования, так как он гарантируется фондом, однако характеризуется более низкой доходностью в сравнении с депозитным сертификатом".Пресс-служба КФГД

В зависимости от вида и валюты вклада фонд гарантирует определенную сумму:

  • по сберегательным вкладам (депозитам) в национальной валюте – не более 20 млн тенге;
  • по иным депозитам в национальной валюте – не более 10 млн тенге;
  • по депозитам в иностранной валюте – не более 5 млн тенге.
"А при наличии у вкладчика в банке нескольких различных видов гарантируемых депозитов фонд выплачивает совокупную сумму гарантии в пределах максимальных лимитов, установленных по каждому виду депозита отдельно, но не более 20 млн тенге".Пресс-служба КФГД

Также Казахстанский фонд гарантирования депозитов напомнил важную деталь и обратился к инвесторам:

"Фонд не гарантирует инструменты, которые несут в себе повышенный риск. В связи с чем инвесторам стоит ответственно подходить к решению касательно вложения своих свободных денежных средств, и, в случае с депозитным сертификатом, взвесить все сильные и слабые стороны данного инструмента, выбирая между высокой доходностью и повышенным риском, и помнить, что все риски они несут самостоятельно. Еще одно правило инвестирования, о котором не следует забывать – "не держать все яйца в одной корзине". Диверсифицируйте свои вложения, так вы сведете все риски к минимуму".

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