Как в городах мира решают проблему избытка машин? Есть ли такая проблема в Алматы и что с ней делать

В крупных городах динамичные процессы урбанизации сопровождаются ростом экологической нагрузки. Избыточное количество автомашин, беспорядочная парковка – и, как следствие, пробки, а также чрезмерное загрязнение атмосферы.

Как эти проблемы решаются в продвинутых городах, рассказал нашему корреспонденту эксперт по транспорту из Москвы Сергей Андрейкин.





"Самое эффективное, но радикальное решение – жесткое ограничение количества частного транспорта на улицах города. По этому пути идут все крупные города мира, выбирая для этого разные способы. Так, Сингапур ввел платный въезд, платную парковку. Закрывает на несколько дней в неделю центральные улицы города, освобождая их для пешеходов. Автомобиль в Сингапуре просто так не купить – нужно заплатить высокую пошлину, почти равную стоимости машины, а также купить на аукционе право использовать государственные номера на авто, а их количество в обращении жестко ограничивается. Ряд городов Китая – Пекин, Шанхай, Гуанчжоу – используют систему ограничений транспорта по уровню экологичности авто, некоторые города также чередуют возможности проезда в городе для машин с четными или нечетными номерами. Ограничение проезда и владения автомобилем в мире уже давно не редкость", – отмечает эксперт.

По его словам, помимо жестких ограничительных мер, во всех этих городах уже давно введена высокая плата за парковку на улицах города не только в центре, но и также на окраинах и даже во дворах. Стоимость платной парковки, как правило, в 5-10 раз выше стоимости проезда на общественном транспорте (в Сингапуре – почти в 13 раз).



"Главная цель введения платных парковок – обеспечить наличие определенного количества свободных парковочных мест в любое время суток. В мировой практике минимальный уровень такого резерва – 15% от емкости парковки. Другой ключевой параметр для ввода платности – количество автомобилей на 1 тыс. жителей. Порог – около 300 автомобилей на 1 тыс. жителей. Во всех этих городах такой порог давно пройден. В Алматы это значение сейчас уже более 280 авто. Поэтому тариф за парковку в Алматы должен быть выше существующего. Это позволит улучшить пропускную способность улиц и, как следствие, увеличить среднюю скорость движения в городе". Сергей Андрейкин

Самый мягкий способ – введение платной парковки.



Эксперт считает, что платная парковка – это самый мягкий способ регулирования трафика, но тем не менее эффективный. При этом увеличится оборачиваемость парковочного места до 6-8 авто в сутки вместо 1-2, кратно повышая возможность припарковаться. Горожане начнут исключать "необязательные" поездки на авто в целях экономии и станут чаще использовать вместо машины альтернативные способы передвижения.



"Безусловно, вводя ограничения, город должен предоставлять и альтернативу – развивать общественный транспорт, шеринговые сервисы, что как раз сейчас активно и делается в Алматы". Сергей Андрейкин

Алматы сегодня – это интенсивно развивающийся мегаполис, в котором динамично растет численность населения. В будущем создание индустриального пояса вблизи города может частично снизить нагрузку, в том числе и по перенаселенности, считают многие эксперты.



В то же время, помимо роста населения, ежегодно растет парк частного автотранспорта. При этом значительная часть машин оказывается устаревшей и с большим пробегом. В связи с этим будут все больше обостряться вызовы в сферах инфраструктуры, экологии, экономики и безопасности города.



При действующей моноцентричной модели города и связанной с ней "маятниковой миграции" населения, включая въезды и выезды жителей пригородных сел и транзитного потока машин, увеличивается нагрузка на транспортную инфраструктуру.



В связи с этим, в рамках долгосрочного планирования процессов развития города Алматы, с учетом текущих вызовов, власти будут вынуждены, наряду с качественным и количественным улучшением работы общественного транспорта, увеличивать стоимость оплаты за паркинг, рано или поздно вводить меры по ограничению допуска частного транспорта в центральную часть и исторически важные, природные места города. Кроме того, встанет вопрос принятия мер к устаревшим автотранспортным средствам, объектам, особо загрязняющим атмосферу, водоемы и т. п.

