По следам президента: дети прогулялись по резиденции Касым-Жомарта Токаева

1 июня 2024 года в Акорду в честь Международного дня защиты детей пригласили учащихся, сообщает Zakon.kz.

В экскурсии по случаю 1 июня принял участие 81 школьник из всех областей страны, в том числе из пострадавших от паводков регионов. Среди юных гостей Акорды были победители международных и республиканских олимпиад, отличники учебы.

Учащиеся осмотрели центральный парадный холл и залы, предназначенные для проведения официальных приемов, переговоров и встреч. Школьники также совершили прогулку по саду на территории резиденции. Детей ознакомили с распорядком дня президента Касым-Жомарта Токаева. Им также рассказали об интересных фактах, связанных с главным зданием страны.

В завершение учащимся вручили памятные подарки от имени главы государства.

Кроме того, в ходе двухдневной поездки дети посетят такие достопримечательности столицы, как Президентский центр, Национальный музей и павильон "Нұр-Әлем".

Отметим, что подобное происходит не первый год. В 2022 году с познавательной экскурсией в Акорде побывали 34 школьника, а в 2023 году – около 70 учащихся из всех регионов Казахстана