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Аким Алматы поздравил представителей СМИ с профессиональным праздником

Аким Алматы поздравил представителей СМИ с профессиональным праздником, фото - Новости Zakon.kz от 28.06.2024 15:22 Фото: акимат города Алматы
Аким Алматы Ерболат Досаев поздравил журналистов с Днем работников средств массовой информации.
"Своим ежедневным кропотливым трудом вы помогаете обществу разобраться в происходящем, информируете о важных событиях в жизни города и страны в целом. Для нас ваши материалы являются не только источником данных, прежде всего это основа для принятия правильных решений во благо развития Алматы", – отметил аким.

Глава города подчеркнул значимость и неоценимый вклад в информационное пространство.


"Ваша ответственная работа помогает нам выстраивать конструктивный диалог с жителями и бизнесом мегаполиса. Уверен, такое эффективное взаимодействие, основанное на объективности и профессионализме, продолжится и впредь. Желаю вам успехов во всех начинаниях, новых высот в профессии и благополучия!" – пожелал Ерболат Досаев.

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