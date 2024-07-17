Игра по новым правилам: реакция казахстанской строительной отрасли на внедрение современных норм и подходов

Строительная отрасль Казахстана с многообразием реализуемых проектов на сегодняшний день является фундаментальным драйвером экономического и социального развития страны.

Помимо притока инвестиций и создания миллионов рабочих мест для людей, сфера строительства тесно связана с инновациями и технологическим прогрессом.

Распределение строительного сектора

Согласно данным Бюро национальной статистики, за период с января по май 2024 года от общего объема строительных работ по республике частными строительными организациями выполнено 84,6%, иностранными – 14,7% и государственными – 0,7%. В секторе частных строительных организаций на сегодня наблюдаются значительные диспропорции: с одной стороны, находятся крупные компании – лидеры рынка, а с другой – молодые и амбициозные фирмы. Естественная конкуренция должна создавать благоприятные условия для развития инновационных решений и улучшения качества продукции и услуг. Однако при этом проблема некачественного строительства и недобросовестных застройщиков все же остается в стране актуальной.

Конъюнктурное обследование Нацбанка РК в рамках анализа степени надежности строительных компаний свидетельствует о том, что уровень устойчивости присутствует лишь у 29,3% предприятий. Это означает, что большинство компаний сталкиваются с операционными и финансовыми трудностями. Тем временем доля компаний, находящихся в критическом состоянии, почти не уступает числу устойчивых предприятий и составляет 28,7%, что указывает на значительный риск системных сбоев и возможных банкротств в строительной отрасли.

Однако крупные национальные проекты, финансируемые за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора, способны поддержать формирование системообразующей и здоровой экосистемы в строительстве. Рассмотрим тему на примере самого обсуждаемого пилотного национального проекта в сфере образования "Комфортная школа": какие игроки задействованы в строительстве и с какими задачами сталкивается единый оператор АО "Samruk-Kazyna Construction" в ходе реализации

Потенциал для социальных и экономических выгод

Нацпроект "Комфортная школа" представляет собой яркий пример подхода win-win, где реализуются интересы как социальные, так и экономические. В первую очередь, создание современных учебных заведений обеспечивает значительное улучшение условий для образования и воспитания детей. Комфортные школы строятся с учетом самых передовых стандартов безопасности и архитектурной эстетики, что делает их не только удобными и безопасными, но и привлекательными для учащихся, учителей и родителей. Проект направлен на комплексное решение проблемы дефицита школ и нехватки ученических мест, что всецело отражает потребности социальной сферы на данный момент.

В проектах комфортных школ меры по предотвращению буллинга и поддержки психологического здоровья всех учеников являются одной из ключевых составляющих: ограничение доступа в зданиях для обеспечения безопасной среды, где передвижение учеников будет организовано так, чтобы старшие и младшие классы не пересекались во время пересменки, современные и комфортные санузлы с индивидуальными кабинками, включая условия для детей с особыми потребностями. Также в целях улучшения условий для занятий спортом комфортные школы по всему Казахстану учитывают особенности климатических регионов страны. В северных регионах с холодной зимой будут созданы хоккейные площадки, в то время, как в южных регионах, где климат более теплый и снежный покров бывает редко, установят футбольные поля. Кроме того, в каждой школе будет установлена система контроля и управления доступом (СКУД) – это важный инструмент повышения безопасности детей. Внедрение такой системы значительно повышает социальную привлекательность комфортных школ, так как обучение в них предоставляется бесплатно.

С экономической точки зрения, реализация такого проекта способствует развитию как строительной индустрии, так и смежных отраслей: увеличиваются объемы производства строительных материалов, осуществляется поддержка отечественных производителей товаров и услуг, которые занимаются оснащением. Помимо этого, создание рабочих мест стимулирует рынок труда, а качественные инфраструктурные объекты школьного образования приводят к повышению качества жизни и устойчивому развитию регионов, так как проект реализуется по всему Казахстану.

Таким образом, государственные структуры, вкладывающие средства в подобные инициативы, могут рассчитывать на долгосрочную отдачу в виде устойчивого экономического роста и улучшения социальной среды. Грамотное развитие инфраструктурных проектов вызывает синергетический эффект на уровне всего общества. В связи с чем можно сделать вывод, что национальный проект "Комфортная школа" наглядно демонстрирует, что социальные вложения могут не только генерировать культурные и образовательные дивиденды, но и способствовать росту экономики, создавая условия для устойчивого развития на многих уровнях.

Фото: АО "Samruk Kazyna Construction"

Добросовестны ли подрядчики?

В реализации масштабного национального проекта "Комфортная школа" задействованы как лидеры отрасли, такие как "BI Global", "Bazis Construction", "Integra Construction", так и региональные компании, каждый из которых вносит свой вклад в реализацию инициативы главы государства Касым-Жомарта Токаева. Подрядные организации сталкиваются с вызовами, требующими не только профессиональных компетенций, но и высокой культуры ведения бизнеса.

Впервые в Казахстане весь документооборот крупнейшего проекта в сфере образования полностью переведен в электронный формат. Внедрение информационной системы Е-Qurylys, интегрированной с кросс-платформой Bitrix, применено для усиления прозрачности нацпроекта благодаря возможности автоматизированного контроля.

Единый оператор АО "Samruk-Kazyna Construction" понимает, что соблюдение новых стандартов и правил является залогом успешного и безопасного строительства. Однако внедрение необходимых мер и адаптации своих процессов к современным нормам строительной отрасли применяют далеко не все участники.

Многие компании, привыкшие работать по старым схемам и ввиду отсутствия дисциплины, испытывают серьезные затруднения с внедрением новых правил строительной отрасли.

Так, по информации единого оператора на данный момент:

13 договоров ЕРС расторгнуты (основные причины: несвоевременное предоставление обеспечения исполнения договора, предоставление недостоверной банковской гарантии, а также неисполнение договорных обязательств);

на 90 договоров ЕРС наложены штрафы в размере 1,440 млрд тенге, из которых добровольно оплачены 43,4 млн тенге (основные причины: получение отрицательного заключения государственной экспертизы ПСД, несвоевременное заполнение отчетов в информационной системе, неисправность камер видеонаблюдения на участке строительства);

на 103 договора ЕРС направлены претензии за нарушение срока предоставления положительного заключения экспертизы;

по 81 договору авторского надзора (36 – предоставлены с нарушением срока, 45 – не предоставлены) направлены уведомления о расторжении договора в одностороннем порядке за непредоставление и несвоевременное предоставление обеспечения исполнения договора:

- 3 договора технического надзора расторгнуты;

- 9 договоров авторского надзора расторгнуты.

Фото: АО "Samruk Kazyna Construction"

Помимо этого, в рамках предупреждения отставаний от общей динамики строительных работ Департаменту строительства дано поручение о внесении представления по всем объектам на уровне фундамента и котлована и о готовности подрядчиков сдать объекты в эксплуатацию в сроки, установленные договорами ЕРС. АО "Samruk-Kazyna Construction" в качестве единой Дирекции будет продолжать работу по расторжению договоров в одностороннем порядке с недобросовестными подрядчиками комфортных школ, вне зависимости от крупности, опыта или веса компаний в отрасли, так как качественное и своевременное строительство объектов образования является приоритетной задачей.

"Проект "Комфортная школа" является самой значимой инициативой как для текущего времени, так и для будущего нашей страны. На АО "Samruk-Kazyna Construction" лежит поистине гигантская ответственность, ибо будущее детей, будущее нации в руках компании и ответственных за проект ведомств. Любопытно, что в проекте мало участвуют Минпромстрой и Минпрос, хотя их позиция должна быть активнее. Вчерашние чемпионы отрасли – каждый день должны доказывать, что они лидеры не только по объемам, но и по качеству, поэтому внедрение новых правил и норм должно стать приоритетной задачей для каждой компании, независимо от их текущего масштаба или уровня зрелости. Это единственный путь к созданию конкурентной строительной сферы. Необходимо также осознавать важность АО "Samruk-Kazyna Construction" не только как единого оператора, ответственного за нацпроект перед уполномоченными лицами, но и как регулятора обратной связи со строительным рынком, поскольку им прозрачнее видны все возможные недочеты в отрасли". Финансист Расул Рысмамбетов

Расторжение договоров с недобросовестными подрядчиками является важным шагом в обеспечении качества проекта. Это показывает, что единый оператор пилотного нацпроекта "Samruk-Kazyna Construction" стремится поддерживать высокие стандарты для улучшения в строительной отрасли Казахстана. Такие меры будут способствовать повышению доверия к строительным проектам, увеличению инвестиций и росту квалификации специалистов в отрасли. В конечном итоге, это положительно скажется и на удовлетворенности конечных пользователей, будь то ученики, преподаватели или другие заинтересованные стороны.