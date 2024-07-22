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Погода в Казахстане: север и запад – ливни, юг и восток – жара

Погода в Казахстане: север и запад – ливни, юг и восток – жара, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2024 14:04 Фото: Zakon.kz
Осадки в ближайшие три дня в Казахстане распределятся неравномерно – часть страны ждут ливни, часть жара до +43℃, сообщает Zakon.kz.

Как передает РГП "Казгидромет", в ближайшие дни на большую часть территории Казахстана на фоне пониженного атмосферного давления временами пройдут дожди с грозами и усилением порывистого ветра, а сильные ливневые дожди с градом ожидаются на северо-западе, севере, 24-25 июля на западе, 25 июля в центре страны.

Днем ожидается повышение температуры воздуха на востоке страны до +30+35℃, на юге до +38+43℃, на юго-востоке до +31+37℃.

Ранее синоптики назвали города в Казахстане, где ожидаются неблагоприятные метеорологические условия.

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Казгидромет Погода 2024 год
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