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В Казахстане хотят предоставлять беспроцентный кредит на получение высшего образования

вуз, Казахстан, высшее образование , фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2024 17:10 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек на онлайн-брифинге 24 июля 2024 года рассказал, xnj вводятся четыре инструмента для расширения доступа к высшему образованию, сообщает Zakon.kz.

Первый, по его словам, уже запущен – это "Нацфонд – детям".

"С феврале этого года каждому ребенку теперь открывается специальный счет и идут накопления. У нас даже есть первые люди, которые начали использовать эти средства для того, чтобы получить высшее образование. Второе – ближе к концу года запускается накопительная образовательная система "Келешек". Это добровольная система и семья решает начать копить на высшее образование... К моменту поступления накопленная сумма будет, плюс все, что гарантировано накапливается в "Нацфонд – детям". Это все агрегирует на одном счете и если ребенок выигрывает грант, то эти деньги можно потратить на покупку жилья", – уточнил Саясат Нурбек.

Эти же средства можно передать своим братишкам и сестренкам.

"Третий инструмент – в конце года мы его официально запустим... Беспроцентный кредит, который мы совместно с несколькими банками второго уровня и нашим финансовым центром законодательно проработали. Проработка уже завершается. Как в США можно будет беспроцентный кредит брать на получение высшего образования. И четвертый инструмент – это дифференцированные гранты. В этом году пилотно запустили в рамках распределения грантов", – резюмировал Саясат Нурбек.

Ранее он сообщил, что филиал ведущего университета Южной Кореи хотят открыть рядом с казахстанским Институтом ядерной физики под Алматы.

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Министерство науки и высшего образования РК Нурбек Саясат Образование Нацфонд детям 2024 год Гранты Кредиты Высшее образование
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