Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Аким ВКО: Не расслабляться, все ответственные должны быть в постоянной готовности

В Восточном Казахстане готовятся к пожароопасному периоду, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2024 16:09 Фото: пресс-служба акима ВКО
В Восточно-Казахстанской области проводится комплексная работа по обеспечению безопасности населения и территории региона в пожароопасный период.

С начала пожароопасного периода зарегистрировано восемь лесных пожаров с площадью 0,3 га, что в 6,5 раз меньше по сравнению с прошлым годом. В два раза уменьшилось количество степных загораний.

"На территории области 13 лесных хозяйств, находящихся в ведении местных исполнительных органов, два заповедника и один национальный парк. Создано 52 мобильных группы, проведено 964 рейдовых мероприятия. В населенных пунктах созданы пожарные посты", – доложил главе региона руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования ВКО Мурат Кусаинов.

Департамент по ЧС ВКО располагает личным составом в количестве 1329 человек, а также 240 единиц техники. В готовности государственной лесной охраны 1361 человек и 226 единиц противопожарной техники. Авиапатрулирование в лесном фонде осуществляют четыре летчика-наблюдателя и 15 пожарных-десантников. Также в целях профилактики начата работа по устройству минерализованных полос протяженностью 90 км.


"Не расслабляться. Все ответственные должны быть в постоянной готовности. Еще раз все проверьте, людей, технику. Все должно работать как часы. Мы не должны допустить ущерб природе и людям", – сказал аким области Ермек Кошербаев.

Глава региона отметил важность проведения широкомасштабной разъяснительной работы среди населения о недопущении пожаров. А также напомнил о необходимости дополнительного инструктажа, профилактических работ в детских лагерях и туристических зонах.

Читайте также

К казахстанцам обратился олимпийский чемпион
К казахстанцам обратился олимпийский чемпион
Дорога
Сколько будет стоить проезд по трассе "Караганда – Балхаш"
Рекордное количество школ строят в Астане
Рекордное количество школ строят в Астане
Айсулу Омарова
Ермек Кошербаев МЧС РК Восточно-Казахстанская область 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
90-летняя мама Игоря Крутого трогательно обратилась к сыну
90-летняя мама Игоря Крутого трогательно обратилась к сыну
Казахстанский Юра Шатунов обратился к армии фанатов
"В стиле Шатунова": исполнитель хита про ландыши обратился к армии фанатов
Максим Галкин подал жалобу в Верховный суд
Максим Галкин подал жалобу в Верховный суд
жара, повышение температуры
12 способов выжить без кондиционера в жару и охладить квартиру
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: