Аким ВКО: Не расслабляться, все ответственные должны быть в постоянной готовности

В Восточно-Казахстанской области проводится комплексная работа по обеспечению безопасности населения и территории региона в пожароопасный период.

С начала пожароопасного периода зарегистрировано восемь лесных пожаров с площадью 0,3 га, что в 6,5 раз меньше по сравнению с прошлым годом. В два раза уменьшилось количество степных загораний.

"На территории области 13 лесных хозяйств, находящихся в ведении местных исполнительных органов, два заповедника и один национальный парк. Создано 52 мобильных группы, проведено 964 рейдовых мероприятия. В населенных пунктах созданы пожарные посты", – доложил главе региона руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования ВКО Мурат Кусаинов.

Департамент по ЧС ВКО располагает личным составом в количестве 1329 человек, а также 240 единиц техники. В готовности государственной лесной охраны 1361 человек и 226 единиц противопожарной техники. Авиапатрулирование в лесном фонде осуществляют четыре летчика-наблюдателя и 15 пожарных-десантников. Также в целях профилактики начата работа по устройству минерализованных полос протяженностью 90 км.





"Не расслабляться. Все ответственные должны быть в постоянной готовности. Еще раз все проверьте, людей, технику. Все должно работать как часы. Мы не должны допустить ущерб природе и людям", – сказал аким области Ермек Кошербаев.

Глава региона отметил важность проведения широкомасштабной разъяснительной работы среди населения о недопущении пожаров. А также напомнил о необходимости дополнительного инструктажа, профилактических работ в детских лагерях и туристических зонах.