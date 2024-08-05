Экибастуз выходит на новый уровень событийности – город отпраздновал День железнодорожника

В субботу, 3 августа в Экибастузе машиностроительный железнодорожный кластер Railways Systems KZ с поистине городским размахом отпраздновал свой профильный праздник День железнодорожника.

Казалось бы, что нового можно привнести в ежегодное корпоративное событие? Правильно, сделать его празднование по-настоящему городским! На площади ГЦК "Онер" собрались тысячи горожан и рядовых сотрудников предприятий, входящих в промышленную группу RWS KZ.

"Мы живем во время стремительно развивающихся технологий. Путешествуем по городам и странам и видим, что шоу-технологии массовых событий создают незабываемую атмосферу праздника. Мы решили принести этот опыт в наш родной Экибастуз, чтобы порадовать своих земляков и сотрудников предприятий нашей промышленной площадки. Мы существуем уже 12 лет, и за это время штат компании вырос до 3 тыс. человек. В нашем небольшом городе это достаточно большой объем граждан, перед которыми мы несем ежедневную ответственность. Нам очень приятно, что акимат Экибастуза поддержал наше предложение вывести профильный праздник железнодорожников на городской уровень, где любой желающий может прийти и окунуться незабываемую атмосферу". Генеральный директор Railways Systems KZ Роман Павлингер

Фото: Railways Systems KZ

Масштаб подготовки впечатлил жителей города еще задолго до мероприятия. Организаторы события RWS KZ вместе с акиматом города Экибастуза сделали ставку на художественный свет. Пропись партитур была видна со всех концов города еще за две ночи до начала празднования. Кстати, именно из-за шоу-технологий обычно дневное мероприятие перенесли на вечер, и по отзывам, не прогадали – действо выглядело захватывающе.

Впрочем, и содержательная часть мероприятия была проработана с учетом разновозрастного формата аудитории. Детская аудитория была занята веселой анимацией, пока старшее поколение получало заслуженные награды из рук акима города Экибастуза и генерального директора Railways Systems KZ.

Фото: Railways Systems KZ

Концертная программа была разработана с учетом широкого возрастного диапазона аудитории. Начало положила легендарная группа Joy, прямиком из Вены доставившая гостям праздника золотые хиты 80-х.

Ценители вокала оценили пение заслуженного деятеля Республики Казахстан Жулдыз Уалихан, познакомившей публику с великими классическими произведениями прошлого и давшей новое вокальное прочтение казахским национальным композициям.

Хедлайнер вечера – российский исполнитель Elman – не оставил равнодушными молодежную часть зрительской аудитории.

Фото: Railways Systems KZ

Межпрограммное наполнение состояло из розыгрыша ценных призов, максимальный из которых – автомобиль – достался рядовому сотруднику одного из предприятий промплощадки.

Ведущий вечера шоумен Данияр Джумадилов сокрушался, что главный приз мог достаться ему и пошутил, что задумался устроиться в Railways Systems KZ работать.

Точку в этом событии поставил салют, который, вопреки обыкновению, стал настоящим свето-звуковым шоу, поставленным на известную всем горожанам композицию Куата Кудайкулова "Песня о городе Экибастузе".

Партнерский материал

