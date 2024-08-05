Заменят импортное на местное: лидеры ГМК отрасли намерены сотрудничать в машиностроении

Руководители трех крупнейших горно-металлургических компаний Казахстана – "Казцинка", "Казахмыса" и ERG встретились в Риддере на машиностроительном предприятии "Казцинкмаш". Лидеры отрасли обсудили возможности импортозамещения и развития внутристрановой ценности.

Промышленный комплекс в Риддере был выбран для встречи не случайно. За последние 25 лет ремонтное предприятие превратилось в одного из лидеров машиностроительной отрасли. "Казцинкмаш" стал примером развития казахстанского содержания и импортозамещения в производстве оборудования и деталей. Благодаря техническому перевооружению предприятие получило возможность создавать оборудование любого уровня сложности.

Генеральный директор "Казцинка" Жанат Жанботин рассказал коллегам о возможностях производства и направлениях сотрудничества. Председатель правления "Корпорации "Казахмыс" Нурахмет Нуриев и генеральный директор Евразийской Группы Серик Шахажанов отметили важность замещения импортных материалов и оборудования на отечественные.

Аналогичное предприятие в Группе компаний "Казахмыс" – Карагандинский литейно-машиностроительный завод, производит флотационное оборудование, дробильно-измельчительные и конвейерные агрегаты, а также комплектующие для профессионального оборудования, наращивает темпы развития.

Машиностроительный актив ERG (ERG Service) ежегодно выпускает тысячи наименований изделий для предприятий горно-металлургической и энергетической отраслей: это технологическое и грузоподъемное оборудование, краны специального назначения, также здесь налажено производство непрерывно литой заготовки, мелкосортного проката и мелющих шаров.

Участники встречи договорились проанализировать возможности замещения товаров, работ и услуг на казахстанские аналоги. Обмен опытом может стать ключом к успешной реализации этих планов.

"Казцинк", развивая собственное производство, вот уже более 20 лет отдает приоритет казахстанским производителям. Сегодня мы увидели огромный потенциал в объединении усилий казахстанских компаний в этом направлении. Консолидация наших машиностроительных ресурсов и опыта позволит обеспечивать рост производства более высокого уровня промышленного передела". Генеральный директор "Казцинка" Жанат Жанботин

Следующее совещание представителей горно-металлургических компаний состоится в Астане, где будут представлены результаты работы в направлении импортозамещения и развития машиностроения.