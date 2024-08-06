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У пчел возникли сложности: им все труднее опылять растения

У пчел возникли сложности: им все труднее опылять растения , фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2024 14:15 Фото: pixabay
Ученые Редингского университета (Великобритания) провели масштабный эксперимент. Оказалось, что из-за загрязнения воздуха пчелам и другим насекомым-опылителям стало сложнее находить цветы по запаху, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в публикации издания Popular Science, специалисты подвергли часть поля с черной горчицей воздействию загрязняющих газов. Другие же участки остались чистыми. По результатам исследований, на загрязненные участки прилетело на 70% меньше насекомых.

Ученые подчеркивают, что загрязнение воздуха не только нарушает экологическое равновесие, но и угрожает процессу опыления растений. Стоит отметить, что растения могут самоопыляться, но успешное опыление при этом все равно снижается на 14-31%.

Также стало известно и том, что загрязнение воздуха не только меняет ароматы цветов, делая их неузнаваемыми для насекомых, но и негативно влияет на обучаемость насекомых.

Ранее эксперты уже поднимали тревогу и заявляли, что в мире уменьшается популяция пчел. Это происходит из-за использования гербицидов и пестицидов. Химикаты приводят к тому, что новые пчелиные матки рождаются все реже, также влияют кислотные дожди, массовая вырубка лесов и другие проблемы с экологией.

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Весной 2024 года ютуберы сняли видео пчелы с POV-камерой. Его можно посмотреть по ссылке.

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