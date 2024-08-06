"Бір болайық" соединяет сердца! – популярная программа возвращается из отпуска

Ток-шоу "Бір болайық" – одна из популярнейших программ в сетке вещания телеканала НТК. На протяжении нескольких сезонов проект не перестает увлекать искушенного зрителя, во многом благодаря его благородной цели – соединять одинокие сердца.

5 августа "Бір болайық" возвращается на экраны после летнего отпуска. О том, что ждет зрителей в новом сезоне, расскажут ведущие проекта Камила Саян и Шах-Керим Карменов.

– Произойдут ли какие-либо изменения в механике или формате программы? Или все остается как прежде?

Шах-Керим Карменов:

– Механика и формат программы являются именно той фишкой передачи, которая полюбилась зрителю. Это некий бренд и особенность "Бір болайық". Конечно, учитывая опыт предыдущих сезонов, мы внесли изменения в процесс принятия и исключения из проекта участников, внесли изменения в правила участия в передаче. По новым правилам зритель будет принимать самое активное участие в процессе выбора и исключения участников.

– Как происходит отбор участников?

Камила Саян:

– К отбору участников мы относимся очень ответственно. В итоге каждый из них должен быть готов не только к семейной жизни, но и быть представителем определенной прослойки населения. Поэтому мы детально изучаем анкету каждого претендента при собеседовании. Отбор происходит в несколько этапов. В финальном интервью с будущим участником разговаривают ведущие, режиссер и редакция в полном составе.

Фото: НТК

– Как вообще можно стать участником программы?

Шах-Керим Карменов:

– Для участия в проекте достаточно быть совершеннолетним, владеть казахским языком на бытовом уровне, иметь желание создать семью и, естественно, не быть в браке или в отношениях.

– Как вы считаете – что самое главное в процессе создания прочного союза? Есть секрет успеха?

Шах-Керим Карменов:

– Секрет, на самом деле, прост. Мы пытаемся создать все условия для того, чтобы участник раскрыл все свои характерные особенности, в том числе и свои недостатки. Проще говоря, нам нужно показать человека таким, какой он есть, без прикрас и преувеличений. Таким образом, у участника увеличиваются шансы быть выбранным(ой) именно тем претендентом, который разделяет его (ее) взгляды на жизнь. Секрет успешных отношений в том, что в них можно быть собой. А все остальное можно решить в процессе общения.

Фото: НТК

– А вы болеете за своих героев, переживаете за них или стараетесь не подаваться эмоциям и сохранить нейтралитет, ведь создание союза между мужчиной и женщиной – процесс непростой и крайне серьезный?

Камила Саян:

– Конечно, каждый из участников нам дорог по-своему. Все, кто имеет отношение к нашему проекту, так или иначе становятся частью семьи. Однако нам, как ведущим, важно сохранять спокойствие. В этом нам помогает работа в паре. Если Шах оценивает ситуацию хладнокровно с мужской точки зрения, я, как женщина, дополняю эмоционально. В итоге выбор каждая из сторон делает сама, включая и зрителя. Мы не претендуем на право стопроцентной истины и право последнего слова. Каждый должен делать выбор сам.

– Давайте немного поговорим на тему бытового насилия. Часто новые герои, в основном мужчины, высказывают свое мнение по поводу девушек: что им носить, куда им ходить и т. д. Что вы предпринимаете в такие моменты?

Шах-Керим Карменов:

– Вы правы. Мы часто сталкиваемся с подобным. Но относимся к этому нейтрально и даем право высказать свое мнение любому участнику. Однако другие герои проекта могут не согласиться. Например, если девушка не соглашается с какими-то правилами, она может отказаться от продолжения отношений. В случае, если кто-то оправдывает бытовое насилие, мы обязаны сделать замечание, опираясь на действующее законодательство РК.

Фото: НТК

– Когда программа создавалась, какие цели вы в нее закладывали? Например, повышение статуса семейного человека, уменьшение количества разводов или решение демографических задач?

Шах-Керим Карменов:

– Вы абсолютно правы, все эти задачи и сейчас стоят перед нами. Еще одна цель программы – развитие казахского языка. "Бір болайық" – это первый проект на казахском языке длительностью четыре часа, который выходит в прямом эфире каждый день, шесть дней в неделю. Часто были примеры того, что участник, в начале сезона плохо владеющий казахским, в итоге говорил только на казахском. Нам приятно, когда увеличивается число проектов на казахском языке и растет число людей, свободно владеющих государственным языком.

– Что бы вы пожелали тем, кто сейчас одинок, и тем, кто уже имеет семью?

Камила Саян:

– Одиноким я бы посоветовал поскорее найти своего человека. А тем, кто имеет семью, хранить тепло, уют, верность и хорошую атмосферу в своем доме.

– Как часто программа выходит в эфир телеканала?

– В августе мы выходим в четырехчасовой прямой эфир в 12:00 по будням – с понедельника по пятницу. С сентября возвращаемся к своей традиционной сетке вещания – с понедельника по субботу.

Фото: НТК

Партнерский материал

Асель Мираева