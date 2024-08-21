Одно село – один проект: как в Алматинской области развивают бизнес на селе?

Малый и средний бизнес Алматинской области демонстрирует уверенный рост, свидетельствуют данные за первое полугодие 2024 года.

На 1 августа в регионе зарегистрировано 140,6 тысячи субъектов МСБ – это на 4% больше, чем годом ранее. Рост числа предприятий сопровождается увеличением количества рабочих мест: в первом квартале в секторе трудилось 241,2 тысячи человек, что на 5,7% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Лидирующие позиции по количеству предприятий традиционно занимают торговля (35,3%), сельское хозяйство (22,4%) и обрабатывающая промышленность (5,5%).

Фото: акимат Алматинской области

Суммарный объем произведенной продукции и оказанных услуг предприятиями МСБ за первые три месяца 2024 года составил 805,6 млрд тенге – рост на 18,1% по сравнению с прошлым годом.

Растет и вклад малого бизнеса в казну региона.

За первое полугодие 2024 года от субъектов МСБ поступило 149,7 млрд тенге налоговых отчислений, что на 13,9% превышает уровень прошлого года. Доля поступлений от МСБ в общем объеме доходов бюджета области достигла 27,4%.

Фото: акимат Алматинской области

"Развитие предпринимательства – один из главных приоритетов для Алматинской области. Мы стремимся создать все условия для того, чтобы бизнес в регионе развивался динамично и устойчиво, обеспечивая жителей рабочими местами и наполняя бюджет". Заместитель акима области Рустам Исатаев

В 2024 году на поддержку МСБ выделено 36 млрд тенге. Уже освоено 20,1 млрд тенге, профинансировано 962 проекта, выдано 392 микрокредита молодым предпринимателям.

Особое внимание уделяется развитию бизнеса в сельской местности.

Фото: акимат Алматинской области

В рамках проекта "Одно село – один проект" в 373 селах открыто 1266 объектов предпринимательства, создано 3,5 тысячи рабочих мест.

Активно развивается сеть частных домов быта в селах с населением более 20 тысяч человек. Уже функционирует 34 дома быта, создано 945 рабочих мест.

Благодаря комплексу мер доля МСБ в ВРП области достигла 46,5%, обеспечив региону 4 место в республиканском рейтинге.

Фото: акимат Алматинской области