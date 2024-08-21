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Краснокнижные куланы попали на видео в уникальном заповеднике Барсакельмес

Куланы, Красная книга, Кызылординская область, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2024 17:53 Фото предоставлено сотрудниками заповедника Барсакельмес
В единственном государственном заповеднике Казахстана, находящемся на высохшем дне Аральского моря, – Барсакельмесе, на видео попали краснокнижные куланы, передает Zakon.kz.

Исчезающий вид животных заснял на видео государственный инспектор заповедника Бекназар Куанышбаев. Вот что он рассказал корреспонденту Zakon.kz.

"Во время обхода местности увидел, как с западной стороны местности Косуйтам появился их табун. Понял, что они переходят на другое пастбище, так как август – это месяц, когда куланы меняют пастбище, и уходят из участка Каскулан в сторону участка Кокколь. В этом месяце еще много травы, рядом каналы и влажная почва. Также рядом есть скважина Торткупак. Поэтому это самое лучшее место для куланов", – говорит Бекназар Куанышбаев.

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Куланы в Казахстане считаются исчезающим видом животных, они занесены в Красную книгу с ограниченной численностью и ареалом. Более 50 лет назад началось их истребление.

"Сколько куланов у нас находится в заповеднике, мы будем считать в октябре. В 2023 году их было 817, в 2022 – 762. Благодаря заботе об этом животном его численность увеличивается. В урочище Каскакулан, где они обычно обитают, есть водопои, есть хорошая кормовая база и убежище для них во время непогоды. Местность, где обитают куланы, разделена на 10 маршрутов. По ним мы выезжаем одновременно и ищем табуны. Близко не подходим, издалека фотографируем и снимаем на видео", – говорит Бекназар Куанышбаев.

Как рассказывает государственный инспектор, о жизни куланов мало литературы. Поэтому работники Барсакельмеса записывают и сохраняют всю информацию о редких животных. Это необходимо, чтобы сохранить для потомков это древнее животное.

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