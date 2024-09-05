Могут ли продать "Кселл", рассказал глава МЦРИАП

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жаслан Мадиев в кулуарах Astana Finance Days 5 сентября 2024 года высказался о возможности продажи АО "Кселл", сообщает Zakon.kz.

Жаслан Мадиев отметил, что в настоящее время рассматривается возможность продажи одного из телекоммуникационных операторов.

"Это Tele2 – сделка сейчас идет, планы в этом направлении не менялись. Путем отсоединения этого оператора от группы "Казахтелеком", можно считать, что уже три мобильных оператора будут находиться в трех независимых группах, что усиливает конкуренцию на рынке", – добавил он.

Комментируя же вопрос о том, рассматривается ли продажа "Кселл", министр коротко ответил: "Решение о продаже "Кселл" не принято".

5 сентября 2024 года Жаслан Мадиев рассказал о возможности введения платных пробных тестов на водительские права.