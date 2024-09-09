Названы самые трудные подростки по знаку зодиака

Подростковый период проходит гладко далеко не у всех. Звезда "Битвы экстрасенсов" Кажетта Ахметжанова рассказала, какие знаки зодиака чаще всего носят трудные подростки, сообщает Zakon.kz.

На первом месте идут дети-Овны. Они обладают врожденной целеустремленностью, которая станет отличным оружием, когда те вырастут. Однако в подростковом возрасте они могут быть жестоки по отношению к родителям и учителям.

Если подросток-Близнецы находится дома, он не сможет сказать ни слова, особенно в конфликтных ситуациях. Такие дети склонны проводить все свободное время с друзьями, полностью пренебрегают учебой и не задумываются о своем будущем.

Родители могут только гадать, о чем думают Скорпионы и что они чувствуют, и постоянно беспокоятся о них. Кроме того, в подростковом возрасте, как отмечено в публикации издания "Starhit", Скорпион усиливает свою впечатляющую "скупость" и часто становится злым, обидчивым и провокационным.

Умные, независимые и нуждающиеся в личном пространстве, дети-Водолеи не из тех, кто жаждет нежности от своих родителей, и в подростковом возрасте могут казаться холодными и отстраненными.

Ранее известный российский астролог Василиса Володина предсказала представителям трех знаков зодиака счастливые перемены осенью 2024 года.