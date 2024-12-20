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Общество

В Акмолинской области дефицита мест на элеваторах и зернохранилищах не имеется

В Акмолинской области дефицита мест на элеваторах и зернохранилищах не имеется, фото - Новости Zakon.kz от 20.12.2024 12:05 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Уборка всех видов сельскохозяйственных культур в Акмолинской области была завершена 18 октября. Урожай зерновых в объеме 6,6 млн тонн был собран с площади 4,7 млн га.

По информации Управления сельского хозяйства, качество собранного зерна достаточно хорошее – выше 60% соответствует 3-му классу. В результате обеспечен рост валовой продукции сельского хозяйства в два раза практически до 1 трлн тенге, что является лучшим показателем по республике.

Как далее отметили в областном ведомстве, важно не только убрать выращенный урожай, но и обеспечить первичную обработку и последующую сохранность зерна. На сегодня на ХПП области поступило 3,2 млн тонн зерна нового урожая (загруженность 73%), из которых 2,4 млн тонн, или 76,5% – пшеница.

"Для сушки зерна имеется 265 зерносушилок производительностью 9,6 тыс. тонн в час. Для стабилизации цен на внутреннем рынке запущена программа прямого закупа зерна АО "НК "Продкорпорация", принята 151 заявка на закуп 39 тыс. тонн зерна", – проинформировали в управлении сельского хозяйства.

Местным фермерам оказывается государственная поддержка. В рамках программ льготного кредитования весенне-полевых и уборочных работ "Кен Дала" и "Кен Дала 2" (через АКК и АО СПК "Кокше") профинансировано 600 сельхозпроизводителей региона на сумму 60 млрд тенге.

Немаловажную роль в своевременном проведении всего комплекса полевых работ играет техническая оснащенность машинно-тракторного парка. В этом году приобретено 1239 новых единиц техники (трактор – 334, комбайн – 234, сцепная/прицепная техника – 256, прочее – 415). Из них по программе льготного лизинга получили 334 единицы техники.

Для подготовки к посевной кампании следующего агросезона выдача льготных кредитов была начата с декабря этого года. Это позволит фермерам пополнить оборотные средства для выплаты заработной платы, заблаговременно закупить качественные семена, минеральные удобрения, средства защиты растений, ГСМ, запчасти и др.

На сегодняшний день через АО "АКК" профинансированы 18 СХТП на сумму 1 млрд тенге. Также ведется прием документов по программе "Кен Дала 2" через АО СПК "Кокше".

"Это даст положительный эффект фермерам, позволит им пополнить оборотные средства для выплаты заработной платы, заблаговременно закупить качественные семена, минеральные удобрения, средства защиты растений, ГСМ, запчасти и другие необходимые товары и услуги", – резюмировали в Управлении сельского хозяйства.
Айсулу Омарова
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