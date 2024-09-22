Астрологи перечислили самые умные и начитанные знаки зодиака

Астрологи убеждены: планеты и звезды, которые были видны в небе в момент рождения, во многом определяют не только судьбу и характер, но и способности, в том числе интеллектуальные, сообщает Zakon.kz.

Авторы гороскопов выяснили, под какими созвездиями чаще всего рождаются самые умные и начитанные.

Водолей

Это настоящие рекордсмены по количеству книг в домашней библиотеке. И, будьте уверены, большую часть из них они уже прочли. Эти люди могут читать где и когда угодно: на отдыхе, в транспорте, во время обеда и даже прямо на ходу. Особенно их привлекает научная фантастика, а также литература, посвященная ключевым открытиям прошлого и настоящего. Но и от старой доброй классики они не откажутся. Ведь книги для Водолеев – это прежде всего источник новых идей и знаний об этом мире.

Наделенные незаурядным умом, представители этого знака способны мыслить нестандартно и умело используют эмоциональный интеллект для управления другими людьми. Но, успешно решая сложные проблемы, они нередко забывают о простых вещах. Поэтому им необходим друг и помощник, который время от времени будет возвращать "мыслителей" с небес на землю.

Писатели-Водолеи: Иван Крылов, Антон Чехов, Борис Пастернак, Жюль Верн, Чарлз Диккенс.

Стрелец

Уверенные в себе и целеустремленные Стрельцы чаще других совершают важные открытия и становятся "двигателями прогресса". Они внимательны к деталям и с радостью делятся поистине энциклопедическими знаниями о том, чем всерьез увлечены. Причем это может быть все, что угодно: от кулинарии и путешествий до серьезных научных исследований. А еще люди этого знака легко влюбляются в литературных персонажей и даже пытаются найти кого-то похожего в реальности.

Писатели-Стрельцы: Александр Блок, Александр Солженицын, Джонатан Свифт, Марк Твен, Джейн Остен.

Козерог

Терпеливые и сообразительные представители этого знака постоянно повышают свой интеллектуальный уровень. В отличие от одаренных природой, но ленивых Водолеев и Близнецов, они привыкли добывать знания упорным трудом и поэтому чаще добиваются значительных результатов.

Многим Козерогам нравятся герои, преодолевающие трудности при помощи холодного расчета и хитрости. Они и сами предпочитают продуманную стратегию импульсивным решениям, но отнюдь не лишены эмоций. Они бесконечно влюблены в дело своей жизни и вечно мучаются сомнениями, все ли делают правильно. Так что близким приходится постоянно поддерживать их веру в себя и напоминать о необходимости отдыха.

Писатели-Козероги: Александр Грибоедов, Осип Мандельштам, Джером Д. Сэлинджер, Айзек Азимов, Джек Лондон.

Близнецы

Тяга Близнецов к новым знаниям и умениям безгранична. Они способны усваивать самую разную информацию с космической скоростью, но совершенно не готовы остановиться, чтобы разложить все это по полочкам. Поэтому в голове у них примерно такой же беспорядок, как в комнате и жизни.

Им может понравиться и детектив, и триллер, и приключенческий роман, и что-то из интеллектуальной прозы. Главное, чтобы читать было не скучно: закрученный сюжет, неожиданный финал, необычные персонажи и оригинальный авторский стиль нужны им как воздух.

Писатели-Близнецы: Александр Пушкин, Михаил Шолохов, Роберт Рождественский, Артур Конан Дойл, Франсуаза Саган.

Телец

Тельцы стараются не только читать книги, но и применять полученные знания на практике. Они не привыкли акцентировать всеобщее внимание на своих способностях и успехах, а потому часто кажутся наивными и ленивыми. Но стоит узнать их получше – и тут же выяснится, что это совсем не так.

Читают Тельцы вдумчиво и не торопясь, предпочитая прикладную литературу: издания по кулинарии, рукоделию, дизайну интерьера и подробные руководства по развитию бизнеса. Если они взяли в руки художественное произведение, то обязательно извлекут пользу и из него. Им важно, чтобы книга хорошо смотрелась на полке и читать ее было удобно, поэтому они всегда обращают внимание на качество бумаги, шрифт и дизайн обложки.

Писатели-Тельцы: Михаил Булгаков, Виктор Астафьев, Уильям Шекспир, Оноре де Бальзак, Джером К. Джером.

Дева

Как и Тельцы, Девы обладают прежде всего практическим интеллектом. В юности они обычно читают очень много, но только те произведения, которые вызвали самые яркие эмоции, остаются в их памяти надолго.

Девы способны быстро освоить новое дело и легко находят книги, необходимые им для работы, будь то литература по специальности или пошаговые инструкции по развитию полезных личностных качеств.

Люди этого знака упорно идут к своей цели, но, в отличие от Стрельцов и Козерогов, не забывают об отдыхе. Истинное наслаждение они находят в увлекательном фэнтези и романах с хорошо проработанной психологией персонажей. Впрочем, даже если книга им не очень нравится, Девы все равно дочитают ее до конца, отметив каждый недочет в работе автора и редакторов.

Писатели-Девы: Лев Толстой, Иоганн Гёте, О. Генри, Герберт Уэллс, Мэри Шелли.

Лев

Это большие поклонники мотивирующих книг. Они верят, что способны на многое, и убеждены, что многозадачность – их стихия. Последнее неверно, но даже не пытайтесь их в этом убедить! На прикроватном столике этих творческих людей, скорее всего, лежит несколько книг с закладками, которые читаются параллельно: вдохновляющий нон-фикшн или бизнес-литература – утром по пути на работу, откровенный роман или гид по стилю – вечером, биографии успешных людей – в любое время дня и ночи, когда появляется настроение.

Представители этого знака обычно в курсе всех модных новинок и никогда не упускают самые красивые и дорогие издания и серии. Шикарная домашняя библиотека – их страсть. А когда Львам наконец удается дочитать одну из книг до конца, они с удовольствием делятся своим мнением о ней со всеми, кто встречается им на пути.

Писатели-Львы: Михаил Зощенко, Рэй Брэдбери, Джон Голсуорси, Вальтер Скотт, Александр Дюма.

Весы

Интеллекту Весов можно было бы позавидовать, если бы природная скромность не мешала им использовать его в полную силу. Увы, свою логику, интуицию и феноменальную способность к анализу данных родившиеся под этим знаком предпочитают использовать не на работе, а в занятиях хобби. У этих артистичных и сотканных из противоречий людей часто бывает огромная домашняя библиотека, в которой найдется не только художественная литература на любой вкус, но и книги по живописи, музыке и писательскому мастерству.

Читая поэзию и прозу, Весы с легкостью запоминают яркие цитаты и потом используют их в своей речи. Они не упускают возможности поспорить и покритиковать чужое творчество и любимые книги знакомых. Но если им самим понравился какой-то автор, не сомневайтесь – они познакомятся со всеми его произведениями и будут советовать другим.

Писатели-Весы: Иван Бунин, Михаил Лермонтов, Марина Цветаева, Оскар Уайльд, Мигель де Сервантес.

Овен

Импульсивные Овны, как и Весы, любят обсудить прочитанное, но не из любви к дискуссиям, а скорее ради эффекта. За их сложным характером почти невозможно разглядеть пытливый ум, а ведь они часто обладают незаурядным интеллектом.

При всей своей любви к справедливости Овны не знают полутонов. Книги, в их понимании, делятся на две категории: литературные шедевры и макулатура. К последней относится все, во что звездные упрямцы не пожелали вчитываться (да-да, это те самые любители "пролистывать"). В категорию "шедевров" чаще всего попадают произведения на военную и философскую тематики, а также приключенческие и исторические романы. Ну и, конечно, Овны помнят с детства те истории, в которых персонажи преодолевают трудности, выбираясь из самых сложных ситуаций, а добро побеждает зло. Убежденные в том, что всегда находятся на стороне "добра", они и сами любят побеждать, но редко говорят об этом вслух.

Писатели-Овны: Николай Гоголь, Максим Горький, Николай Гумилев, Ханс Кристиан Андерсен, Томас Майн Рид.

Скорпион

С точки зрения Скорпионов, от книги обязательно должна быть какая-то польза. Причем эмоции и вдохновение тоже считаются. Их ум универсален, увлечения экзотичны, но рискованных решений они избегают, даже в ущерб себе. Так что, если кто-нибудь подарит такому человеку одну из книг Джен Синсеро, это будет очень кстати.

Общие теоретические знания кажутся Скорпионам ненужными, но желание узнать жизнь и добраться до сути вещей толкает их на читательские эксперименты. С детективов они перескакивают на книги об отношениях между мужчиной и женщиной, а после мотивирующей литературы могут захотеть взглянуть на мир совершенно другими глазами и взять с полки роман Джонатана Сафрана Фоера или Марлона Джеймса.

Писатели-Скорпионы: Федор Достоевский, Иван Тургенев, Виктор Пелевин, Маргарет Митчелл, Кадзуо Исигуро.

Рак

Рожденных под этим знаком считают натурами чувствительными и осторожными, но мало кто вспоминает об умении Раков использовать чужой опыт и работать в команде. Они не привыкли кричать о своих талантах, но в экстренной ситуации способны принять верное решение и взять ответственность за весь коллектив.

Раки часто ассоциируют себя с любимыми персонажами и поэтому предпочитают книги со счастливым финалом, но только не в ущерб правдивости и эмоциональной глубине. Они полностью погружаются в каждое произведение и "проживают" его, независимо от жанра. Люди этого знака выбирают книги так же придирчиво, как друзей, но при этом ценят разнообразие. Они могут найти что-то свое и у признанных классиков сентиментального романа, и у авторов современной интеллектуальной прозы, и даже в "легкой литературе". Главное, чтобы эмоции персонажей были "настоящими", а их история перекликалась с жизненным опытом Рака.

Писатели-Раки: Владимир Маяковский, Анна Ахматова, Эрнест Хемингуэй, Антуан де Сент-Экзюпери, Франц Кафка.

Рыбы

Представители этого знака в своей жизни чаще опираются не на интеллект, а на эмоции и развитую интуицию. Эти люди ни за что не станут погружаться в то, что им неинтересно, а их приверженность к познанию тайн человеческой натуры часто делает их поклонниками эзотерической и психологической литературы. Также среди Рыб много верующих людей, которые читают священные тексты своей религии в том числе и для того, чтобы получше разобраться в себе.

Когда же речь идет о художественной литературе, Рыбы нередко выбирают что-то непредсказуемое и эмоциональное. Это может быть сентиментальный роман или легкое фэнтези. Главное, чтобы герои книги были живыми и тонко чувствующими, а авторские описания открывали простор воображению.

Писатели-Рыбы: Александр Беляев, Юрий Олеша, Виктор Гюго, Джон Стейнбек, Фазиль Искандер.

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