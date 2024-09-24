В Алматы работники элитных ресторанов остались без зарплаты

Около 100 сотрудников сети элитных ресторанов в Алматы остались без заработной платы. Повара, кухонные работники, официанты, охранники и уборщицы 24 сентября требовали свои деньги, сообщает Zakon.kz.

Бывшие работники рассказали КТК, что хозяйка заведения задерживала заработную плату с начала года. А после руководство внезапно объявило о закрытии. Только вот с людьми рассчитаться забыло.

"С открытия мы работали официально – по договору. У нас были пенсионные перечисления и тому подобное. На протяжении последнего года постоянные задержки. Начались, грубо говоря, полмесяца. Потом месяц, потом два месяца. То есть не выплачивали, и все. А если выплачивали, то кусками постоянно. Дали 50 тыс. Соответственно, пока месяц закончился, тебе должны уже за два месяца. Мне, допустим, должны конкретно за два с половиной месяца". Борис Щенсный

Бывшие сотрудники говорят: в сеть ресторанов входили четыре заведения. Без заработной платы за два месяца осталось около 100 работников. Люди жалуются, владелец задолжал свыше 19 миллионов. Руководство сейчас не выходит на связь.

"Руководство ссылалось на то, что в компании нет денег. Хотя деньги…. Мы смотрим, оборот идет: миллион, два, три в сутки ресторан сдавал. Оборот есть. Вот. Ресторан закрыли, и мы остались без средств к существованию. У кого-то кредиты, у кого-то квартиры. У всех свои проблемы, нужды, дети, семьи. Мы просто требуем свою честно заработанную плату. Ничего лишнего не требуем". Станислав Воробьев

Халида Даулетбаева занималась организацией выездных банкетов. Женщина рассказывает, что она находила поваров, кухонных работников и официантов. При том, что клиенты полностью вносили оплату, руководство ресторана все равно не выплачивало деньги наемному персоналу. Халиде пришлось взять кредит – больше двух миллионов тенге, чтобы рассчитаться с сотрудниками.

"С мая месяца проведенные мною выездные банкеты оплачены 100% в ресторан Oliver. В этой сумме сидят: оплата официантов, поваров, аренда посуды и скатерти и других наемных сотрудников. На данный момент долг – 2 млн 93 тыс. Чтобы рассчитаться со всем персоналом – поварами, официантами – и за аренду у людей, у которых я брала, мне пришлось взять кредиты". Халида Даулетбаева

А сама руководитель сети ресторанов утверждает: они арендовали помещения. Но владелец здания внезапно разорвал договор, и потому пришлось закрыть заведения.

"Как только я смогу забрать свое оборудование, я сразу рассчитаюсь с персоналом. Это во-первых. Во-вторых, я не могу вам дать точные сведения о том, сколько именно я сейчас должна, каким сотрудникам. Я должна приехать в Алматы, все эти документы поднять и уточнить. Сейчас деятельность этой компании приостановлена". Директор управляющей компании Ольга Абдыгаппарова

Когда именно руководство сети ресторанов рассчитается со своим персоналом, директор ответить не смогла. А чувствующие себя обманутыми сотрудники написали заявление в прокуратуру.



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