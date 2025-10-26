Работники системы соцзащиты отмечают свой профессиональный праздник в Казахстане

День работников системы социальной защиты по традиции отмечается в последнее воскресенье октября, в этом году оно пришлось на 26-е число. Zakon.kz рассказывает, чем целая страна обязана людям, которые собственными руками спасают из пропасти граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Есть такая известная профессия – спасатель. Это тот самый человек, который и в горящую избу, и коня на скаку – лишь бы уберечь жизнь и здоровье человека, столкнувшегося с чрезвычайными обстоятельствами.

Однако порой проблему не решить ни острым нюхом служебных собак, ни залпом из огнетушителя. Иногда со стороны все вроде бы нормально, но копнешь глубже – выяснится, что рушится сама судьба. Без грохота, сирен и мигалок под окнами. Именно за такие "чрезвычайные ситуации" берутся особые спасатели – соцработники. Они тушат пожары чужих тревог, разгребают завалы бюрократических проволочек и опускаются в самые глубокие ямы, дабы протянуть угодившим в нее крепкую руку помощи.

Таких в Казахстане более 30 тысяч. Это и медработники, и педагоги, и прочие представители сферы, в том числе осевшие в неправительственном секторе.

"Социальными работниками оказывается всего 8 видов услуг: социально-бытовые, социально-психологические, социально-педагогические, социально-правовые, социально-экономические, социально-культурные, социально-трудовые и социально-медицинские. Спецсоцуслуги назначаются в соответствии с индивидуальной программой реабилитации, с учетом возраста и состояния здоровья их получателей, а также условий проживания", – говорится на сайте gov.kz.

Виновников торжества поздравила казахстанский общественный деятель, председатель правления Союза кризисных центров, член Национальной комиссии по защите прав женщин Зульфия Байсакова. По ее словам, роль социальных работников в жизни республики достаточно велика, хотя может и не быть оценена в полной мере.

"Именно социальный работник, который ведет случай, вовлекает в процесс решения вопросов государственные структуры, правоохранительные органы, бизнес-структуры в качестве спонсоров – все это помогает человеку, оказавшемуся в трудной жизненной ситуации, выйти на новый уровень. На сегодняшний день те же жертвы бытового насилия получают полное сопровождение, а не фрагментарную помощь – вплоть до лечения болезней или устройства детей в садик. Поэтому, я думаю, социальный работник – это ключевая фигура, способная помочь Казахстану выявить семьи, сидящие на игле постоянных дотаций, и поставить их на ноги", – уверена спикер.

Она добавила, что силами соцработников удалось внести важные изменения в Социальный кодекс, сдвинуть с мертвой точки множество сложных кейсов и, конечно, повысить статус самих помощников в глазах окружающих:

"Если раньше мы рассматривали социального работника как человека, который приходит помыть полы и вычистить снег во дворе у одинокого пенсионера, то сегодня социальный работник – это специалист, обладающий самыми разнообразными знаниями и навыками, способный всесторонне изучить конкретную историю и найти ресурс для ее успешного разрешения. И мне бы хотелось, чтоб такая работа ценилась выше. Хотя это, скорее, не просто работа, а призвание. Необходимо формирование целого кластера соцработников, дальнейшее повышение их статуса, зарплат, профессиональных навыков. Это, на мой взгляд, является одним из основных направлений нашей деятельности – деятельности не только учреждений, которые работают в этом направлении, но и правительства".

В завершение Зульфия Байсакова пожелала коллегам, помимо слов благодарности, получать еще и заслуженные уважение и успех.