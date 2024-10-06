В Костанае на избирательных участках устроили ярмарку

Праздничная обстановка царила на избирательном участке в Костанае, который расположен в музыкальной школе. Для взрослых голосующих устроили ярмарку, а для детей – анимацию, сообщает Zakon.kz.

На других избирательных участках также креативно подошли к привлечению избирателей в день проведения референдума – пригласили оркестр и аниматоров, рассказали в пресс-службе областного акимата.

Фото: пресс-служба акимата Костанайской области

Всего по региону 541 964 голосующих. К концу первой половины дня, по данным Центральной комиссии референдума, число голосующих здесь составило свыше 50%. По числу проголосовавших Костанайская область занимает третье место по республике.

"На участок люди приходили с семи утра, это, видимо, те, кто шел на работу и заходил голосовать. Бабушки пенсионерки уже стояли. На нашем избирательном участке всего 1450 человек. Уже многие проголосовали", – рассказала председатель участковой комиссии референдума №3 Гульнара Кучикова.

Одним из первых на избирательном участке в центре Костаная проголосовал аким Костанайской области Кумар Аксакалов.

Фото: пресс-служба акимата Костанайской области

В акимате региона отмечают, что с раннего утра горожане проявили хорошую активность, многие приходили с детьми, чтобы показать пример подрастающему поколению. После того как бюллетени были опущены, горожане шли на ярмарку, где были представлены различные товары по доступным ценам от местных товаропроизводителей.

Фото: пресс-служба акимата Костанайской области

Семья Поповых пришла на участок в полном составе.

"Сегодня выходной день, и люди приходят в хорошем настроении. Мы тоже решили проголосовать, ведь это очень важный вопрос", – рассказал глава семейства Роман Попов.

Фото: пресс-служба акимата Костанайской области

К слову, на территории Костанайской области работает 736 участковых комиссий референдума. Задействовано 4388 членов комиссий. Также имеются 17 участков в местах временного пребывания – следственные изоляторы, санатории, военные части.

"На участках созданы все условия для лиц с инвалидностью – имеются пандусы, тактильные указатели, имеются трафареты для заполнения бюллетеней. По области аккредитовано 25 общественных объединений, представители которых могут присутствовать в качестве наблюдателей", – рассказал член территориальной комиссии референдума по Костанайской области Антон Чумаков.