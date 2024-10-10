Казахстанский вуз обошел европейцев в мировом рейтинге

Престижный мировой рейтинг Times Higher Education (THE) опубликовал список лучших вузов мира, в который попало четыре казахстанских вуза. В мире насчитывается более 30 тыс. университетов, какие из них лидируют в рэнкинге, разбираемся в нашем материале.

Оксфорд, Стэнфорд, МИТ, Гарвард – ведущие вузы мира – лидеры мирового университетского рейтинга. При этом азиатские вузы им не уступают. Прочные позиции в топ-30 занимают вузы Китая, Японии, Сингапура, Южной Кореи. Это страны, в которых финасирование науки и образования со стороны государства составляет 3-4% от уровня ВВП, учитывая уровень ВВП в этих странах (к примеру, в Китае самый высокий уровень и достигает 17 трлн долларов США), получаются солидные инвестиции. В итоге – достойный результат вузов этих стран.

NU занимает пятое место среди вузов СНГ наряду с Национальным исследовательским ядерным университетом "МИФИ", Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого и Томским государственным университетом (они также находятся в группе 501-600), уступая крупнейшим и старейшим МГУ и МГТУ им. Баумана, история которых насчитывает более сотни лет.

Среди центральноазиатских вузов представлен Казахстан и впервые Узбекистан. Наиболее высокие позиции у NU, который входит в топ-24-29% лучших научно-исследовательских университетов мира, причем поднявшись на несколько строчек за год в престижном мировом рейтинге. Конкуренция за этот год выросла – количество участников рейтинга увеличилось до 2092 (из 115 стран), что на 185 больше, чем в прошлом году. То есть не все вузы дотягивают до требований авторитетного рэнкинга Times Higher Education (THE). NU расположен в диапазоне 501-600, оставаясь лучшим исследовательским вузом не только Казахстана, но и Центральной Азии. .

Фото: Nazarbayev University

Отметим, что впервые в рейтинг вошли три узбекистанских вуза, и их позиции ниже казахстанского NU.

В рейтинге, помимо лидера NU, следующие казахстанские вузы – Казахский национальный университет им. аль-Фараби (в диапазоне 1201-1500), Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева (1500+) и Satbayev University (место 1500+).

Причем NU оценен экспертами выше, чем некоторые европейские (в том числе польские, чешские) и азиатские вузы. К примеру, британские Coventry University и De Montfort University с двухсотлетней историей находятся в диапазоне 601-800, там же располагается французский University of Lorraine и итальянский Marche Polytechnic University, а турецкий Gazi University в диапазоне 1201-1500. Это филиалы зарубежных вузов, которые открыты в Казахстане, и их рейтинги гораздо ниже казахстанского NU.

"Наша позиция как лучшего университета в Центральной Азии в этом требовательном рейтинге подчеркивает первоклассный уровень наших исследований, преподавания, взаимодействия с промышленностью и международных перспектив. Подобные результаты впечатляющи для столь молодого университета, который только в следующем году отпразднует 15-летие. Мы будем и дальше развиваться и стараться улучшить наши результаты", – отметил президент NU профессор Вакар Ахмад, который до того, как занять должность в NU, был президентом Университета Абу-Даби (занимает 191-е место в этом рейтинге).

Фото: Nazarbayev University

Напомним, ранее по версии Times Higher Education NU занял 129-е место среди университетов Азии и 106-е место в рейтинге молодых университетов. Кроме того, 22 предмета NU попали в предметный рейтинг THE, среди которых эксперты высоко оценили направления образования, социальных наук, инженерии и компьютерных наук.

Настолько высокий уровень рейтинга у университета сложился благодаря проводимым исследованиям и развитию науки.

"NU — это двигатель науки в Казахстане. Из 51 казахстанского ученого, вошедшего в список 2% лучших исследователей по версии Стэнфордского университета, 35 представляют наш университет. Мы также вносим значительный вклад в создание высокорейтинговых научных результатов в стране. Благодаря сотрудничеству с другими казахстанскими университетами, мы помогаем повышать стандарты высшего образования в целом", - подчеркнул профессор Ахмад.

С момента своего создания в 2011 году преподаватели и исследователи NU опубликовали 9104 научных публикации, индексируемых Scopus. Профессоров NU цитируют на 80% чаще, чем других международных исследователей. Ученые провели анализ влияния создания на производительность проводимых в Казахстане исследований и выяснили, что она выросла с 4% до 21% в год после появления университета, который сегодня высоким положением в рейтинге доказывает свою эффективность. Для студентов это подчеркивает ценность диплома и знаний, полученных в стенах вуза, а для преподавателей и ученых – статус учебного заведения. Немаловажную поддержку научных достижений NU в течение последних пяти лет оказал эндаумент-фонд NU и НИШ.