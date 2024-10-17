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Акмолинский библиотекарь с 34-летним стажем Замзагуль Мукушева призывает казахстанцев к чтению

Призывает казахстанцев к чтению , фото - Новости Zakon.kz от 17.10.2024 14:38 Фото: Акмолинская областная библиотека имени Магжана Жумабаева
Замзамгуль Алпыстаевна трудовую деятельность начала в 1986 году в Красноярской библиотеке в должности библиотекаря в отделе комплектования и обработки. С 2004 года работает в Акмолинской областной библиотеке имени М. Жумабаева в отделе комплектования и обработки.

 С детства любила читать книги, и это привело ее к выбору профессии библиотекаря.

"К плюсам работы библиотекаря можно отнести: доступ к интересным книгам, пополнение знаний в любой отрасли, тихая, творческая атмосфера на рабочем месте, отсутствие необходимости в физической нагрузке и сложных навыках для выполнения задач, возможность совмещения текущей занятости с научной деятельностью, общение с интересными, образованными людьми. Многогранность и сложность профессии сейчас заключается в том, что библиотекарь должен обладать достаточно разносторонними навыками и умениями. Коммуникабельность, креативность, компьютерная грамотность, педагогический талант – вот лишь малая часть того, что необходимо для работы библиотекаря. Современный библиотекарь – специалист, обладающий информацией по широкому спектру вопросов, имеющий хороший вкус в плане художественной литературы, эстет, оратор, лектор и организатор", – подчеркнула Замзамгуль Алпыстаевна.

По ее мнению, хороший читатель должен обладать несколькими качествами:  хорошим  воображением,  чтобы представлять себя в каком-либо рассказе или повести, должен понимать и не осуждать героев, не узнав их истории, не должен торопиться, важно по-настоящему понимать и ощущать природу, которая находится вокруг него. К тому же, она затронула тему интереса к чтению среди молодежи.


"Мы живем в век цифровых и информационных технологий, когда человек, казалось бы, может обойтись без чтения. Едва научившись читать, дети увлекаются компьютером и телевизором и прочими гаджетами. Замедляется процесс чтения, интерес к нему теряется. Что же касается современной молодежи, то она располагает широким выбором развлечений, и чтение среди них – не самое популярное занятие. А ведь чтение – это способ обретения внутренней культуры, средство расширения кругозора и интеллектуального развития. Очень важно, чтобы оно стало инструментом успешной деятельности человека в различных сферах жизни. Проблема привлечения современной молодежи к чтению книг стала одной из самых актуальных в наше время. Думаю, что книга в жизни каждого может сыграть огромную роль, поэтому хочу донести до читателя свое мнение по поводу решения этой проблемы. Начало этому, несомненно, должно быть положено в семье. Родителям нужно пытаться привлекать детей к книгам еще с раннего возраста, воспитывать в них интерес к чтению", – считает Замзагуль Мукушева.

Сообщается, что в прошлом году в областной библиотеке имени Магжана Жумабаева был проведен капитальный ремонт. К тому же, материально-техническая база пополняется с каждым годом, ассортимент предлагаемой литературы растет, там самым привлекая все больше новых читателей.

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