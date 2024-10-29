Путают с гриппом: врач предупредила об опасности респираторно-синцитиального вируса у недоношенных младенцев

Осенью особенно агрессивно проявляется респираторно-синцитиальный вирус. Как показала практика, большинство казахстанцев не имеют представления о нем и порой даже путают с ОРВИ из-за схожести симптомов. Однако эта нозология очень опасна, особенно для недоношенных младенцев.

Руководитель педиатрической службы Научного центра педиатрии и детской хирургии Алматы Гульмира Алтынбаева подробно рассказала Zakon.kz о заболевании.

Респираторно-синцитиальный вирус – инфекция, поражающая дыхательные пути. Им может заболеть любой человек и в любое время года. Однако заболевание особенно прогрессирует с осени до весны. Оно легко передается воздушно-капельным путем и представляет особую угрозу именно для неокрепшего детского организма, тогда как у взрослых эта болезнь зачастую протекает бессимптомно.

"Респираторно-синцитиальный вирус – название нозологии уже само говорит за себя, потому что прежде всего поражается респираторный тракт. Тропность этой инфекции в том, что она развивается в клетках дыхательной системы, вызывая инфекцию нижних дыхательных путей". Гульмира Алтынбаева

Большая вероятность заразиться этим вирусом у детей до двух лет. Сложнее всего болезнь переносят недоношенные младенцы, рожденные с 22-й по 35-ю недели. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно около 15 млн новорожденных приходят на свет раньше положенного срока, а это почти каждый десятый ребенок.

"Дети, которые родились преждевременно, имеют анатомические особенности развития системы дыхательного тракта. Такие как, например, незрелость тканей легких, даже диаметры мышцы отличаются от доношенных детей. К тому же они не успевают получить антитела от мамы. Обычно эти защитные механизмы от матери к плоду передаются после 34 недель. Поэтому недоношенные младенцы подвержены инфекциям, а когда подхватывают респираторно-синцитиальный вирус, то тяжелее болеют". Гульмира Алтынбаева

По словам Гульмиры Алтынбаевой, симптомы респираторно-синцитиального вируса очень схожи с гриппом или простудой, поэтому родители иногда не придают серьезного значения и пытаются вылечить ребенка в домашних условиях – что очень рискованно. А некоторые родители вовсе не подозревают о существовании столь опасного для жизни вируса.

"Все вирусные инфекции очень схожие. На сегодняшний день отдельного специфического лечения, к сожалению, нет, респираторно-синцитиальный вирус лечится симптоматически. При заболевании проявляются одышка, кашель, температура. Опасность в том, что оно поражает дыхательные системы. Проявляется бронхиолит, развивается пневмония, а иной раз нозология приводит к летальному исходу. Согласно статистике ВОЗ, около 30% недоношенных детей во всем мире госпитализируются с инфекцией нижних дыхательных путей, вызванной РСВ. Около 5% пациентов до одного года умирают от РСВ-инфекции". Гульмира Алтынбаева

Поэтому важно вовремя обращаться за медицинской помощью. Врач проводит полное обследование, делает диагностику, осмотр по жалобам, общепринятый клинический анализ, если надо, снимается рентген, делается компьютерная томография. Чтобы распознать, это РСВ или нет, проводится ПЦР-тест (полимеразная цепная реакция). Далее принимается решение: отправить пациента на амбулаторное или стационарное лечение. Возможно, при тяжелых дыхательных нарушениях потребуется оксигенотерапия, даже иногда нуждаются в искусственной вентиляции легких.

Фото: предоставлено "АстраЗенека" Казахстан

Вакцины против РСВ на сегодняшний день не существует. Однако от серьезных последствий можно избежать, получив пассивную иммунопрофилактику, которая надежно защитит малыша от РСВ-инфекции.

"Один из основных вызовов – отсутствие зарегистрированных вакцин для активной профилактики РСВ. Единственным вариантом пассивной профилактики этого заболевания у пациентов групп высокого риска является иммунизация моноклональными антителами. Она предназначена для профилактики заболевания. Педиатры и пульмонологи могут назначать пассивную иммунизацию для профилактики тяжелого течения нозологии. Назначение иммунизации детям с высоким риском заражения и осложнений при выписке и после выписки помогло бы снизить риск осложнений и последствий". Гульмира Алтынбаева

Спикер отмечает, что недоношенные дети нуждаются в особом уходе. Благодаря тому, что медперсонал делает акцент на их спасении и улучшении качества их жизни – выживаемость этой категории пациентов только растет.

"Мы хотим, чтобы недоношенные дети в дальнейшем вели полноценный образ жизни без инвалидности. Поэтому с момента рождения они проходят три этапа: в родильном зале новорожденный получает интенсивную терапию и стабилизацию; он выхаживается; а когда выписывается, то в поликлиниках есть специальные кабинеты, в которых смотрят за ними на уровне первичной медико-санитарной помощи. Примерно до года недоношенные дети находятся под пристальным вниманием медиков. Есть мировые практики, где до трех и даже до шести лет наблюдают за их развитием в катамнестических кабинетах". Гульмира Алтынбаева

Руководитель педиатрической службы считает, что настало время, когда респираторно-синцитиальный вирус нужно выводить в отдельную главу от общих респираторных вирусных инфекций. Начать вести статистику и разрабатывать специфические меры борьбы с этой нозологией.

"Когда такие дети попадают в стационары, не фиксируется, что это именно РСВ, а в основном обобщенно пишется как инфекция респираторного тракта. Так как с каждым годом рождаемость и выживаемость недоношенных детей растет, для укрепления их здоровья мы всесторонне должны рассматривать и профилактические меры. Хорошо бы, если бы была своя статистика по заболеваемости. Для этого надо проводить диагностику РСВ-инфекции среди недоношенных детей, когда проявляются симптомы – делать ПЦР. Для врачей имеются клинические протоколы и рекомендации руководства по ведению заболеваний дыхательной системы, также мы активно проводим разные мероприятия по распознаванию, диагностике и лечению разных заболеваний дыхательной системы и других нозологий и обмениваемся опытом". Гульмира Алтынбаева

Родителям недоношенного ребенка врачи рекомендуют соблюдать меры предосторожности. Золотое и простое правило: в пик респираторных вирусных инфекций не посещать многолюдные места, максимально беречь себя и своего малыша.

Материал предназначен для широкой аудитории. Материал подготовлен в партнерстве с компанией "АстраЗенека". Информация, предоставленная в данном материале, не представляет собой и не заменяет консультацию врача. Необходимо получить консультацию врача.

Номер одобрения – KZ-4356.

Дата одобрения – 29.10.2024.

Дата истечения – 28.10.2026.

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