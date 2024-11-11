В Жамбылской области питьевой водой обеспечены 97,5 процента горожан и 96,6 процента сельчан

Питьевая вода – это ресурс, от наличия которого зависит не только комфорт, но и в большой мере качество жизни и состояние здоровья людей. Поэтому вопрос обеспечения водой всегда на особой повестке дня.

По данным управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области, услуги водоснабжения доступны 97,5 процента, или 513,4 тыс. горожан (города Жанатас, Жамбыл, Каратау, Шу) и 94,9 процента, или 656,3 тыс. сельчан.

В Таразе, где проживает 40 процентов жамбылцев, качественным водоснабжением обеспечены 80 процентов потребителей.

Областной центр в последние годы стремительно растет за счет того, что присоединяются территории пригородных районов, которые раньше не были освоены. На этих территориях сейчас активно ведется жилищное строительство. В зону новостроек еще только предстоит протянуть водопровод. Продолжается подключение к центральному водоснабжению и присоединенных дачных массивов.

Параллельно ведется и модернизация существующих сетей. В 2024 году ГКП "Жамбыл су" на собственные средства произвело замену 6200 метров водопровода на 334 млн тенге.

Из 367 сел централизованное водоснабжение имеется в 313 населенных пунктах. В соответствии с поручением главы государства до конца 2025 года реализуются масштабные проекты по обеспечению городов и сел качественной питьевой водой.

В текущем году в области реализуются 68 проектов на 21,5 млрд тенге (республиканский бюджет выделил 18,4 млрд тенге, местный – 3,1 млрд тенге). По итогам года показатель в части водоснабжения будет доведен до 98,8 процента (524,4 тыс. человек) в городах и 98,1 процента (680 тыс. человек) в селах.

За девять месяцев текущего года завершены строительные работы в селах Курылыс-Бесагаш, Турксиб, Кайнар, установлены комплексные блок-модули водоснабжения на станции Гром, разъезде Казбастау села Карасу, в селах Коктас, Амансай, Аккайнар, Мамыртобе, Тойкудук, Косапан.

При этом уровень обеспеченности водой в селах региона составил 96,6 процента (668,1 тыс. человек).

Вместе с тем при формировании республиканского бюджета на 2025 год для финансирования в размере 23,9 млрд тенге представлены 30 проектов по водоснабжению. По двум селам в Кордайском и Мойынкумском районах до конца года будет получено экспертное заключение и подана соответствующая заявка в профильное ведомство.