В Алматы запущен цех по сборке коммунальной техники

В ходе рабочего объезда аким Алматы Ерболат Досаев ознакомился с новым торгово-офисным пространством и цехом по сборке специализированной техники, введенными за счет частных инвестиций в Ауэзовском районе.

На участке 1,8 га компанией "Евразия СТ" произведена реконструкция здания с благоустройством прилегающей территории. Общая сумма инвестиций в проект – 3 млрд тенге. Его реализация позволила создать 50 постоянных рабочих мест.

Фото: акимат Алматы

В октябре текущего года компанией запущен цех по сборке коммунальных машин и оборудования Eurasia Special Machines (ESM). Здесь планируется сборка специализированных транспортных средств и навесного оборудования различных мировых брендов для обслуживания и уборки дорог.

Фото: акимат Алматы

В компании намерены расширять линейку техники и при выходе на проектную мощность ожидается, что в год будет выпускаться до 30 многофункциональных машин Pony P4, 50 единиц поливомоечных комплексов, 30 мусоровозов, 50 распределителей противогололедных материалов и другой техники.

Предприятием "Алматы Тазалык", отвечающим за санитарное содержание улиц, уже приобретено несколько электрических универсальных тротуарно-уборочных машин, комбинированных дорожных машин и распределителей жидких реагентов.

Фото: акимат Алматы

В ходе осмотра территории комплекса главе мегаполиса была представлена фреза для вырезания канализационных люков немецкого производства.

"Мы давно ждали данную технику. Всем известно, что в городе в основном вручную обрабатывается асфальт вокруг люков, а эта техника фрезерует полотно точно по размеру и позволяет правильно устанавливать люки. Соответственно, это повышает производительность. Каждый район и различные предприятия по водо- и теплообеспечению, обслуживающие люки на дорогах, будут оснащаться подобной техникой. Для города важно иметь качественную многофункциональную технику для уборки улиц, ремонта дорог", – подчеркнул Ерболат Досаев, отметив, что предпринимателям, работающим в данном направлении, будет оказываться всесторонняя поддержка.