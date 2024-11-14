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В Алатауском районе Алматы впервые очистили озеро Карасу

В Алатауском районе Алматы , фото - Новости Zakon.kz от 14.11.2024 16:30 Фото: акимат города Алматы
В ходе рабочего объезда Алатауского района аким Алматы Ерболат Досаев ознакомился с результатами работы по очистке озера Карасу.

С просьбой привести в порядок озеро Карасу к акиму города обратились жители одноименного микрорайона. По поручению Ерболата Досаева был разработан и согласован с Балхаш-Алакольской бассейновой инспекцией соответствующий проект.

В Алатауском районе Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 14.11.2024 16:30

Фото: акимат города Алматы

К механической очистке водоема подрядчик – ТОО "TOLAGAI-2050" – приступил в марте 2023 года и должен был завершить к сентябрю. Срок окончания проекта пришлось перенести на август текущего года в связи с тем, что толщина донного ила оказалась в несколько раз больше, чем предполагалось при проектировании (100-120 см вместо 30 см). Кроме того, на сроки повлияла необходимость строительства временной дороги по дну озера для прохождения тяжелой техники. Изначально планировалось провести очистку в зимний период, когда грунт промерзнет.

В Алатауском районе Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 14.11.2024 16:30

Фото: акимат города Алматы

После окончания работ по очистке озера временная дорога вывезена вместе с илом. Необходимо отметить, что такая работа проведена впервые за все время существования пруда. В результате со дна озера было вывезено 53 тонны отходов и 10 тыс. кубометров иловых отложений. Вместе с тем были построены водосбросные сооружения для регулирования уровня воды и предотвращения ее перелива через берега.

В Алатауском районе Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 14.11.2024 16:30

Фото: акимат города Алматы

Проект позволил решить ряд проблем, на которые жаловались горожане, в первую очередь, благодаря очистке восстановится экологический баланс акватории и биоразнообразие водоема. Озеро снова будет комфортным для отдыха жителей микрорайона и станет точкой притяжения для всех горожан и гостей города.

В Алатауском районе Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 14.11.2024 16:30

Фото: акимат города Алматы

Во время объезда жители микрорайона Карасу, поблагодарив за проделанную работу по очистке озера, попросили главу города построить пешеходную зону вокруг водоема. На это аким Алматы Ерболат Досаев ответил, что по его поручению будет разработан проект благоустройства, в котором учтут просьбы о строительстве прогулочных и активных зон для занятий спортом.

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