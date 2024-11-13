Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Как казахстанцы оценивают 33 года перемен

Как казахстанцы оценивают 33 года перемен, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2024 13:20 Фото: pexels
Три четверти казахстанцев положительно оценивают перемены, произошедшие в их семьях за 33 года, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщил "Казахстанский институт стратегических исследований при президенте РК".

"Известному изречению Конфуция "Не дай вам Бог жить в эпоху перемен" в какой-то мере соответствует пожелание казахов "Құбылған заманның каhaрманы бола білу керек". Однако казахстанцам с момента независимости пришлось столкнуться с серьезнейшими социально-экономическими вызовами и фундаментальными культурно-политическими изменениями. Эти перемены отразились на каждом казахстанце и каждой казахстанской семье", – отметили в институте.

Там продолжили, что в последнее десятилетие по всему миру распространяется критическое восприятие общественного развития, люди все чаще неодобрительно оценивают как настоящее, так и прошедшие события. Глобально люди не склонны высказывать признательность правительствам за улучшение жизни, но верят в ответственность правительств за потери.

"В опросе мы просили респондентов оценить не экономические достижения государства и его политику, а перемены в собственной семье. Семья, представляя собой микрокосм глобальной мегаинституции государства, представляет его точный слепок. В этом смысле оценки населением изменений на семейном уровне позволяют понимать, как общество воспринимает и принимает происходящие изменения в долгосрочной перспективе. Понятно, что вопрос оценки перемен собственной семьи за 33 года – очень сложная картина и задача, да и события во многих семьях за этот отрезок времени имели неоднозначный характер", – рассказала главный научный сотрудник КИСИ, доктор социологических наук Айгуль Забирова.

В региональном мониторинге представители КИСИ попросили респондентов оценить перемены, произошедшие в семье с 1991 г., перемены в семье с начала независимости по пяти направлениям:

  1. Жизнь в целом.
  2. Жизнь в своем городе/селе.
  3. Семейные отношения.
  4. Доходы.
  5. Здоровье.

Данные показывают, что три четверти казахстанцев положительно оценивают перемены, произошедшие в семьях за 33 года. Оптимистичнее всего оценивается, во-первых, жизнь в целом; во-вторых, изменения в семейных доходах, а также жизнь в своем городе/селе. Примечательно, что лучше всего оцениваются перемены в доходах – 17,2% респондентов отметили, что "стало значительно лучше", 54,7% – "лучше".

Как казахстанцы оценивают 33 года перемен, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2024 13:20

Фото: КИСИ

Пятая часть казахстанцев полагает, что особых изменений в их семьях с 1991 года не произошло.

"Пессимизм, как это видно из рисунка выше, наиболее выражен в оценках перемен, связанных со здоровьем. Так, женщины чаще пессимистичны в оценках по здоровью, семейным отношениям и жизнью в целом, в оценках по доходу – несколько больше мужчин. Чем ниже уровень образования, тем пессимистичнее оцениваются перемены по всем пяти направлениям и особенно в семье. Горожане более пессимистичны в своих оценках перемен по всем пяти направлениям, нежели сельчане".Айгуль Забирова

Эксперт отметила, что три четверти казахстанцев позитивно оценивают перемены, произошедшие в семьях за 33 года.

"Понятна склонность психологически благополучных людей воспринимать происходящее на длинных отрезках жизни оптимистичным образом и определять свою жизнь как стабильную, проявляя чаще уверенность, связанную с обобщениями разных сфер жизни. У каждого человека, социальной группы имеются свои представления о хорошем, о благополучной жизни. В социологии мы полагаем, что благополучие человека теснее всего связано с уровнем дохода, который благополучные респонденты склонны занижать, а те, у кого низкий доход, склонны завышать его", – отметила она.

О чем говорят официальные статистические данные об уровне жизни в стране? Данные о денежных доходах населения являются ключевым фактором, определяющим уровень жизни. Согласно официальным статистическим данным, динамика номинальных и реальных денежных доходов казахстанцев, сложившаяся за последние 23 года, характеризуется тенденцией к росту. Рост, как это видно из графика, устойчив. Весьма и весьма важный момент в том, что в структуре денежных доходов все более значимыми стали социальные выплаты.

Как казахстанцы оценивают 33 года перемен, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2024 13:20

Фото: КИСИ

"Сегодня во всем мире имеется большая потребность в общественном оптимизме как уверенности людей в прогрессивной перспективе развития. Стабилизация социальных основ общества и рост качества жизни казахстанцев, сохранение социальной гармонии и порядка в обществе зависят от многих факторов, здесь у социального оптимизма как ресурса деловой активности особая роль", – считает эксперт.

Социологический опрос проведен в период с 11 мая по 22 июня 2024 г. по заказу КИСИ. Объем выборочной совокупности – 8000 респондентов. В опросе принимали участие респонденты старше 18 лет из 17 областей и городов республиканского значения Астаны, Алматы и Шымкента.

Читайте также

В Акмолинской области создадут свыше 3000 новых мест дошкольного образования
В Акмолинской области создадут свыше 3000 новых мест дошкольного образования
Ирина Капитанова
Казахстан 2024 год Семья Опросы
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Тенге, деньги, обмен валют, Казахстан, национальная валюта
К казахстанцам обратились с важной информацией по банкноте 5000 тенге старого образца
Национальный банк РК, Нацбанк РК, национальный бюджет, экономика, Казахстан
Нацбанк Казахстана сделал важное заявление по курсу тенге
Олжас Бектенов, государственный служащий, Казахстан
Бектенов поручил провести рейды и обходы в частном секторе
Шепс раскрыл, что чувствует к Керро
Звезда "Битвы экстрасенсов" Александр Шепс раскрыл, что чувствует к своей коллеге Керро после расставания
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: