Как казахстанцы оценивают 33 года перемен

Три четверти казахстанцев положительно оценивают перемены, произошедшие в их семьях за 33 года, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщил "Казахстанский институт стратегических исследований при президенте РК".

"Известному изречению Конфуция "Не дай вам Бог жить в эпоху перемен" в какой-то мере соответствует пожелание казахов "Құбылған заманның каhaрманы бола білу керек". Однако казахстанцам с момента независимости пришлось столкнуться с серьезнейшими социально-экономическими вызовами и фундаментальными культурно-политическими изменениями. Эти перемены отразились на каждом казахстанце и каждой казахстанской семье", – отметили в институте.

Там продолжили, что в последнее десятилетие по всему миру распространяется критическое восприятие общественного развития, люди все чаще неодобрительно оценивают как настоящее, так и прошедшие события. Глобально люди не склонны высказывать признательность правительствам за улучшение жизни, но верят в ответственность правительств за потери.

"В опросе мы просили респондентов оценить не экономические достижения государства и его политику, а перемены в собственной семье. Семья, представляя собой микрокосм глобальной мегаинституции государства, представляет его точный слепок. В этом смысле оценки населением изменений на семейном уровне позволяют понимать, как общество воспринимает и принимает происходящие изменения в долгосрочной перспективе. Понятно, что вопрос оценки перемен собственной семьи за 33 года – очень сложная картина и задача, да и события во многих семьях за этот отрезок времени имели неоднозначный характер", – рассказала главный научный сотрудник КИСИ, доктор социологических наук Айгуль Забирова.

В региональном мониторинге представители КИСИ попросили респондентов оценить перемены, произошедшие в семье с 1991 г., перемены в семье с начала независимости по пяти направлениям:

Жизнь в целом. Жизнь в своем городе/селе. Семейные отношения. Доходы. Здоровье.

Данные показывают, что три четверти казахстанцев положительно оценивают перемены, произошедшие в семьях за 33 года. Оптимистичнее всего оценивается, во-первых, жизнь в целом; во-вторых, изменения в семейных доходах, а также жизнь в своем городе/селе. Примечательно, что лучше всего оцениваются перемены в доходах – 17,2% респондентов отметили, что "стало значительно лучше", 54,7% – "лучше".

Фото: КИСИ

Пятая часть казахстанцев полагает, что особых изменений в их семьях с 1991 года не произошло.

"Пессимизм, как это видно из рисунка выше, наиболее выражен в оценках перемен, связанных со здоровьем. Так, женщины чаще пессимистичны в оценках по здоровью, семейным отношениям и жизнью в целом, в оценках по доходу – несколько больше мужчин. Чем ниже уровень образования, тем пессимистичнее оцениваются перемены по всем пяти направлениям и особенно в семье. Горожане более пессимистичны в своих оценках перемен по всем пяти направлениям, нежели сельчане". Айгуль Забирова

Эксперт отметила, что три четверти казахстанцев позитивно оценивают перемены, произошедшие в семьях за 33 года.

"Понятна склонность психологически благополучных людей воспринимать происходящее на длинных отрезках жизни оптимистичным образом и определять свою жизнь как стабильную, проявляя чаще уверенность, связанную с обобщениями разных сфер жизни. У каждого человека, социальной группы имеются свои представления о хорошем, о благополучной жизни. В социологии мы полагаем, что благополучие человека теснее всего связано с уровнем дохода, который благополучные респонденты склонны занижать, а те, у кого низкий доход, склонны завышать его", – отметила она.

О чем говорят официальные статистические данные об уровне жизни в стране? Данные о денежных доходах населения являются ключевым фактором, определяющим уровень жизни. Согласно официальным статистическим данным, динамика номинальных и реальных денежных доходов казахстанцев, сложившаяся за последние 23 года, характеризуется тенденцией к росту. Рост, как это видно из графика, устойчив. Весьма и весьма важный момент в том, что в структуре денежных доходов все более значимыми стали социальные выплаты.

Фото: КИСИ

"Сегодня во всем мире имеется большая потребность в общественном оптимизме как уверенности людей в прогрессивной перспективе развития. Стабилизация социальных основ общества и рост качества жизни казахстанцев, сохранение социальной гармонии и порядка в обществе зависят от многих факторов, здесь у социального оптимизма как ресурса деловой активности особая роль", – считает эксперт.

Социологический опрос проведен в период с 11 мая по 22 июня 2024 г. по заказу КИСИ. Объем выборочной совокупности – 8000 респондентов. В опросе принимали участие респонденты старше 18 лет из 17 областей и городов республиканского значения Астаны, Алматы и Шымкента.