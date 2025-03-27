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Общество

Как казахстанцы оценивают ситуацию в стране

Перепись населения, население, численность населения, население Казахстана, население РК, рост населения, рост населения в РК, рост населения в Казахстане, народ, казахстанцы, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2025 17:52 Фото: Zakon.kz
Институт общественной политики провел опрос казахстанцев, по итогам которого свыше 70% респондентов указали на то, что страна развивается в правильном направлении, сообщает Zakon.kz.

Такое мнение в большей степени свойственно сельским жителям (80,7%), молодежи до 24 лет (78,9%), женщинам (72,2%), отметили в институте.

В оценках населением текущей политической и социально-экономической обстановки фиксируется более умеренный оптимизм – 76,5% и 67% соответственно.

"Эти результаты связывают с положительным восприятием проводимых в стране реформ. Так, в общественно-политической сфере граждане получили возможность напрямую избирать акимов сельского и районного уровня, избирательная система стала более прозрачной, восстановлен Конституционный суд, инициативы по гендерному равенству открыли женщинам новые возможности для активного участия в политике и общественной жизни", – отмечается в распространенном сообщении.

Также изменения в социально-экономической сфере позволили значительно повысить доходы работников бюджетной сферы, запустить масштабные программы поддержки, обеспечить справедливый доступ к земельным ресурсам, снизить пенсионный возраст для тех, кто работает на опасных и вредных производствах.

"В целом, согласно результатам опроса, 89% респондентов характеризуют свое настроение как положительное. Позитивный настрой в большей степени характерен молодым людям от 18 до 35 лет, холостым/незамужним и семейным, респондентам с высшим образованием", – резюмировали в институте.

Исследование проводили с 17 февраля по 6 марта методом массового опроса face-to-face. Всего опросили 2 тыс. человек из разных регионов страны.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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