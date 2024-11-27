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Законодательство РК

Закон и порядок: 150 нарушений выявили с начала года среди несовершеннолетних в Астане

150 нарушений выявили с начала года среди несовершеннолетних в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 27.11.2024 11:25 Фото: пресс-служба акимата Астаны
В целях профилактики правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних в пяти районах столицы на постоянной основе проводятся оперативно-профилактические мероприятия "Дети в ночном городе".

Так, с начала рейдовых мероприятий выявлено порядка 150 административных правонарушений, в том числе 109 фактов по ст. 442 ч. 2 КоАП РК, сообщает официальный сайт столичного акимата.

Полицейские совместно с сотрудниками районных акиматов, Управления образования и Комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики при акимате города Астаны проверяют улицы и развлекательные заведения с целью выявления случаев нахождения несовершеннолетних в общественных местах в вечернее или ночное время суток без сопровождения законных представителей.

В ходе рейда в столичном районе "Сарыарка" мобильной группой было составлено 17 протоколов об административном правонарушении, 6 несовершеннолетних подростков были помещены в Центр поддержки детей, нуждающихся в специальных социальных услугах.

В районе Есиль сотрудниками мониторинговой группы выявлено 62 несовершеннолетних подростка, которые были привлечены по ст. 442 КоАП РК в виде штрафа на законных представителей в размере трех месячных расчетных показателей.

Напомним, за совершение повторного правонарушения в течение года после наложения административного взыскания (ч. 3 ст. 442 КоАП) 2001 лицо подвергнуто штрафу на сумму 30 274 003 тенге. Штраф составляет семь месячных расчетных показателей.

В районе Байконыр в ходе оперативно-профилактических мероприятий выявлено 57 несовершеннолетних подростков, они были доставлены в местные управления полиции. Законные представители этих детей столкнулись с административной ответственностью. Владельцы развлекательных заведений также были привлечены к административной ответственности в соответствии со статьей 132 Кодекса об административных правонарушениях РК за допущение несовершеннолетних в своих заведениях.

По территории района Нура во время рейдовых мероприятий были выявлены следующие правонарушения: 48 подростков находились без сопровождения родителей или законных представителей после 23:00, что привлекло к административному штрафу по ст. 442; на 4 несовершеннолетних составлен административный протокол по ст. 437 за нарушение тишины в ночное время; двух родителей привлекли к ответственности по статье 127 и наложили штраф в размере 10 МРП.

В ходе рейда в столичном районе Алматы мобильной группой было выявлено 6 случаев, когда несовершеннолетние подростки находились в ночное время без сопровождения взрослых. По итогам были составлены протоколы и наложен административный штраф на родителей.

Напомним, что по статье 442 Кодекса РК Об административных правонарушениях с 22:00 до 6:00 запрещено нахождение и допущение нахождения несовершеннолетних без сопровождения законных представителей в развлекательных заведениях, также с 23:00 до 6:00 несовершеннолетним запрещено находиться вне жилища без сопровождения законных представителей.

Отметим, что под координацией прокуратуры города Астаны правоохранительными и государственными органами совместно с членами Комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики при акимате города Астаны и районными акиматами продолжаются рейды по выявлению несовершеннолетних на улицах города и в развлекательных заведениях в ночное время.

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