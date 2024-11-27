Новая система распределения жилья: "Отбасы банк" как национальный институт развития

Дата постановки на учет и доход семьи: основные факторы распределения.

После преобразования "Отбасы банка" в национальный институт развития за ним закрепят ряд важных функций, помимо уже существующих. В их числе: ведение и актуализация единой республиканской электронной базы, формирование, ведение и актуализация электронной базы "Центр обеспечения жилищем", принятие решений по предоставлению жилья из коммунального жилищного фонда или жилья, арендованного местными исполнительными органами (МИО) в частном жилищном фонде, субсидирование части арендной платы за жилье, арендованное в частном жилищном фонде, предоставление льготных ипотечных жилищных займов через систему жилищных строительных сбережений.

Важно отметить что "Отбасы банк", став национальным институтом развития, будет вести нынешнюю, уже сформированную единую республиканскую базу очередников и принимать новые заявки от граждан, нуждающихся в жилье. Прием заявлений на постановку в очередь начнется только в 2025 году после завершения шестимесячного переходного периода, предусмотренного законодательством. До этого времени акиматы продолжат вести учет очередников и формировать единую республиканскую базу.

Многих заемщиков интересует вопрос распределения жилья. Согласно действующему законодательству, распределение жилья происходит пропорционально численности списков, с учетом приоритета определенных категорий граждан.

Законопроект предусматривает новый подход к распределению жилья: приоритет будет отдаваться тем, кто раньше встал на учет, а также будет учитываться доход семьи. Таким образом, распределение жилья будет более прозрачным и справедливым. Меры господдержки будут предоставляться в зависимости от дохода семьи.

Гражданам с доходом на каждого члена семьи до 1 прожиточного минимума (43 407 тенге) будет предложено субсидирование части арендной платы за жилье, арендуемое в частном жилищном фонде, и арендное жилье.

Граждане с доходом на каждого члена семьи от 1 до 5 ПМ смогут получить льготные ипотечные займы по ставке 2%.

Граждане с доходом на каждого члена семьи от 5 до 7 ПМ получат льготные ипотечные займы по ставке 5%.

Гражданам с доходом более 7 ПМ на каждого члена семьи будут предложены ипотечные программы по ставкам 7% и 9%.

Строительством или приобретением жилья будут заниматься акиматы. Местные исполнительные органы (МИО) будут предоставлять в "Отбасы банк" жилье для распределения среди граждан.

При этом 70% от общего объема, предоставленного МИО, будет распределяться среди следующих категорий граждан (семей), имеющих первоочередное право: ветераны ВОВ, ветераны, приравненные по льготам к ВОВ, ветераны боевых действий на территории других государств, лица с инвалидностью 1 и 2 групп, семьи, имеющие или воспитывающие детей с ограниченными возможностями, вдовы (вдовцы), многодетные матери, многодетные семьи, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей.

Из общего объема жилья, предоставляемого МИО, не менее 20% будет направлено детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Оставшиеся 30% из 100% будут распределены среди других нуждающихся в жилье очередников.

Важно отметить, что меры господдержки по жилищному вопросу будут предоставляться только один раз. То есть граждане, ранее получившие арендное или кредитное жилье, построенное за счет государства, не смогут повторно встать на учет.

Постановка на учет в электронную базу "Центр обеспечения жилищем" будет отклонена в следующих случаях:

Если человек имел или имеет жилье в собственности в течение последних пяти лет.

Если человек пользуется жильем из государственного жилищного фонда или жильем, арендованным МИО в частном жилищном фонде.

Если представленные документы содержат недостоверные данные.

Если человек ранее получил и приватизировал жилье из госфонда.

Если у человека есть единственное жилье, признанное аварийным в установленном порядке, которое находится в другом населенном пункте.

Если человек приобретал жилье в собственность с использованием ипотечного жилищного займа в рамках программы, утвержденной НацБанком РК, документов Системы госпланирования, госпрограмм жилищного строительства, концепции развития отрасли.

Несмотря на новый статус, "Отбасы банк" остается в системе БВУ, подконтрольным Нацбанку РК и АРРФР, а также участвует в системе гарантирования депозитов КФГД. Это означает, что банк продолжит основную работу в прежнем режиме, и казахстанцы могут быть уверены в стабильности накоплений и сохранности депозитов.