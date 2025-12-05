"Отбасы банк" пересмотрел правила распределения арендного жилья

Председатель правления АО "Отбасы банк" Ляззат Ибрагимова на заседании в Мажилисе 5 декабря 2025 года объяснила, почему изменили правила распределения арендного жилья среди очередников, передает корреспондент Zakon.kz.

Ляззат Ибрагимова отметила, что списки очередников им были переданы по номерам ИИН и никто не проводил их инвентаризацию.

"Мы получили списки. Но проблема оказалась глубже – у нас отсутствуют актуальные номера телефонов, у нас не совпадают сведения о прописке лиц, о составе семьи и так далее. Фактически четыре месяца делаем огромную работу для того, чтобы эти данные актуализировать, и столкнулись с тем, что очередники отказываются предоставлять согласие на обработку персональных данных. Потому что многие из них не соответствуют сейчас мерам господдержки. 14% по состоянию на 30 ноября 2025 года, или всего 92 092 из 642 тыс., предоставили свое согласие", – отметила она.

По ее словам, многие из очередников не могут сейчас уже претендовать на господдержку, так как являются военнослужащими, госслужащими или бюджетниками. У многих за это время выросли дети или они приобрели свое жилье.

"Они понимают, что получат отказ. Но когда они не дают это согласие, они не дают возможности очередникам, которые стоят вместе с ними, пройти эти конкурсные процедуры. Так как в этой программе зашит принцип "Кто раньше пришел, тот и должен получить". И система пока не обработает всех очередников, вставших в очередь в 2007 году, она не перейдет просто к очередникам 2008 года. И если есть пара очередников 2007 года, то мы фактически по две-три недели ищем человека и не можем обработать", – пояснила Ляззат Ибрагимова.

Она рассказала, как будет решаться эта проблема.

"Нами было принято уже административное решение – с 8 декабря внесены изменения в приказ Министерства промышленности и строительства – теперь мы ждем пять дней, и если человек не дал согласие на обработку персональных данных на арендное жилье, то система из 2007 года переходит к очередникам 2008 года. Иначе нам пришлось бы делать процесс распределения годами", – резюмировала Ляззат Ибрагимова.

