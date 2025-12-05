#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
499.65
582.89
6.47
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
499.65
582.89
6.47
Общество

"Отбасы банк" пересмотрел правила распределения арендного жилья

Дом, жилье, квартира, недвижимость, покупка дома, покупка жилья, покупка недвижимости, покупка квартиры, аренда, аренда квартиры, аренда дома, аренда жилья, съемное жилье, съемная квартира, съемный дом, продажа дома, продажа жилья, продажа квартиры, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, дом в ипотеку, квартира в ипотеку, цены на квартиры, цены на жилье, цены на дома, фото - Новости Zakon.kz от 05.12.2025 17:54 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Председатель правления АО "Отбасы банк" Ляззат Ибрагимова на заседании в Мажилисе 5 декабря 2025 года объяснила, почему изменили правила распределения арендного жилья среди очередников, передает корреспондент Zakon.kz.

Ляззат Ибрагимова отметила, что списки очередников им были переданы по номерам ИИН и никто не проводил их инвентаризацию.

"Мы получили списки. Но проблема оказалась глубже – у нас отсутствуют актуальные номера телефонов, у нас не совпадают сведения о прописке лиц, о составе семьи и так далее. Фактически четыре месяца делаем огромную работу для того, чтобы эти данные актуализировать, и столкнулись с тем, что очередники отказываются предоставлять согласие на обработку персональных данных. Потому что многие из них не соответствуют сейчас мерам господдержки. 14% по состоянию на 30 ноября 2025 года, или всего 92 092 из 642 тыс., предоставили свое согласие", – отметила она.

По ее словам, многие из очередников не могут сейчас уже претендовать на господдержку, так как являются военнослужащими, госслужащими или бюджетниками. У многих за это время выросли дети или они приобрели свое жилье.

"Они понимают, что получат отказ. Но когда они не дают это согласие, они не дают возможности очередникам, которые стоят вместе с ними, пройти эти конкурсные процедуры. Так как в этой программе зашит принцип "Кто раньше пришел, тот и должен получить". И система пока не обработает всех очередников, вставших в очередь в 2007 году, она не перейдет просто к очередникам 2008 года. И если есть пара очередников 2007 года, то мы фактически по две-три недели ищем человека и не можем обработать", – пояснила Ляззат Ибрагимова.

Она рассказала, как будет решаться эта проблема.

"Нами было принято уже административное решение – с 8 декабря внесены изменения в приказ Министерства промышленности и строительства – теперь мы ждем пять дней, и если человек не дал согласие на обработку персональных данных на арендное жилье, то система из 2007 года переходит к очередникам 2008 года. Иначе нам пришлось бы делать процесс распределения годами", – резюмировала Ляззат Ибрагимова.

Государство обновило правила жилищной помощи, теперь все прозрачно и доступно онлайн. Кто и как может получить жилищную помощь в Казахстане, можно прочитать здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Ляззат Ибрагимова: Уровень просрочки "Отбасы банка" самый низкий в банковском секторе
12:53, 28 декабря 2023
Ляззат Ибрагимова: Уровень просрочки "Отбасы банка" самый низкий в банковском секторе
Как повысить шансы на участие в новой жилищной программе, рассказали в "Отбасы банке"
14:30, 13 мая 2024
Как повысить шансы на участие в новой жилищной программе, рассказали в "Отбасы банке"
Как введение НДС для застройщиков скажется на стоимости жилья
13:55, 28 февраля 2025
Как введение НДС для застройщиков скажется на стоимости жилья
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: