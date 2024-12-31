Подписывайся и властвуй: Как эффективно управлять своими подписками

Новый сервис Halyk позволяет иметь доступ ко всем интернет-сервисам, которыми клиенты регулярно пользуются.

Начало каждого декабря последних лет знаменует собой не только приход зимы, но и обширные маркетинговые кампании от стриминговых сервисов, которые показывают годичные результаты для каждого пользователя. Spotify Wrapped, Apple Music Replay, Google: Year in Search, Twitch, Netflix и многие другие – подведение таких итогов стало настоящим культурным и маркетинговым феноменом, знаменующим собой полное внедрение стримингов в жизнь современного человека.

Использование сервисов по подписке значительно изменило потребительские привычки. Одна из крупнейших мировых e-commerce компаний, Shopify, пишет, что к 2028 году размер рынка подписок предположительно достигнет более 2,3 трлн долларов США. Огромную популярность подписки приобрели у казахстанцев. Однако за всеми удобствами такой бизнес-модели порой у пользователей возникает проблема контроля над ними, из-за чего деньги могут неожиданно списываться с карты. И иногда это подписки, о которых могли попросту забыть.

Проанализировав потребность в контроле над такими списаниями с карт, разработчики крупнейшего банка страны, Halyk, создали полезный сервис "Управление подписками", доступный в приложении Halyk. Он помогает всем клиентам банка следить за своими основными подписками, датами списаний, а также отменить их в случае ненадобности.





"Мы наблюдаем устойчивый тренд по активному использованию сервисов подписок нашими клиентами, которые на регулярной основе списывают деньги с платежных карт клиентов. Потребность контролировать личные финансы становится очень актуальной. Стремясь активно развивать функционал нашего мобильного банкинга, наши разработчики внедрили новый сервис, который позволит всем клиентам внимательно следить за всеми регулярными списаниями с карт. И, конечно же, эффективно контролировать списания со своих карточек", – поделилась директор департамента некредитных розничных продуктов Сауле Елеуова.

"Управление подписками" позволяет всем пользователям приложения Halyk увидеть, какие сервисы регулярно списывают средства за подписку с платежной карты клиента. Также в новой услуге доступна функция временного запрета на списание денег по определенной подписке. Данный запрет можно снять в любое время. Наконец, в "Управлении подписками" можно получить подробную информацию о сумме списания, дате и другие важные детали о сервисах.

Данная услуга доступна для карт Visa, с которых производятся регулярные списания по подпискам. Чтобы воспользоваться сервисом, пользователям приложения Halyk нужно зайти в раздел "Счета", выбрать нужную карту Visa и нажать на услугу "Управление подписками". Благодаря новой услуге Halyk всего в считаные секунды все клиенты могут значительно упросить ведение своих личных финансов и понять, на что регулярно уходят их ресурсы.

