Государство впервые начислило премию по образовательным договорам страхования жизни

В Казахстане впервые начислена государственная премия по образовательным договорам страхования жизни. Это событие стало важным шагом в развитии Государственной образовательной накопительной системы (ГОНС).

О том, что это значит для граждан, как работает система и почему к ней стоит присмотреться, рассказывает заместитель председателя правления компании по страхованию жизни Nomad Life Нурлыбек Толыкбаев.

– Нурлыбек Куанышович, в начале 2025 года в рамках ГОНС впервые была начислена государственная премия по договорам страхования жизни. Что это значит для вкладчиков?

– Это значимый шаг в развитии системы образовательных накоплений в Казахстане. Впервые государственная поддержка стала доступна не только для банковских вкладов, но и для страховых программ. Для родителей, выбравших страховую модель накоплений, это дополнительное подтверждение надежности системы и возможность увеличить свои сбережения. Теперь участие в ГОНС через компании по страхованию жизни становится еще более выгодным инструментом для накоплений на образование.

– Какова суть программы ГОНС и чем она отличается от обычных вкладов?

– ГОНС работает с 2014 года и изначально была ориентирована на банковские депозиты. В 2023 году правила изменились, и теперь компании по страхованию жизни также могут предлагать накопительные программы. Это расширило выбор для родителей: теперь можно не просто копить, но и получать дополнительную защиту.

Например, наша программа "NOMAD BOLASHAQ" не только позволяет накапливать средства, но и обеспечивает страховую защиту родителя. Если с родителем что-то случится, ребенок все равно получит деньги на обучение. В этом ключевое отличие от традиционных вкладов.

– Как начисляется государственная премия и какой доход могут получить участники?

– Премия государства начисляется ежегодно и составляет от 5% до 7% в зависимости от суммы накоплений. В сочетании с доходностью страховой компании, которая достигает 4,1% в долларах США, общий доход по программе может составлять до 11,1% годовых в валюте. Это серьезный аргумент в пользу долгосрочного накопления.

– Нурлыбек Куанышович, вы упомянули, что программа валютная. Как это влияет на вкладчиков?

– Все взносы конвертируются в доллары США, что защищает накопления от инфляции. Это особенно важно для тех, кто планирует обучение ребенка за границей. К тому же программа гибкая: родители сами определяют сумму и частоту платежей.

– Можно ли потратить накопления на что-то другое, если ребенок поступит на грант?

– Да, это один из главных вопросов, который волнует родителей. Если ребенок поступит на грант, все накопленные деньги, включая государственную премию и инвестиционный доход, остаются в распоряжении семьи. Их можно использовать на покупку жилья, открытие бизнеса или другие важные цели.

– В чем ключевые преимущества программы "NOMAD BOLASHAQ"?

– Это безопасность, гибкость и возможность получить дополнительную поддержку от государства. Родители могут копить от 3 до 20 лет, менять сумму взносов и даже приостанавливать платежи при необходимости. А еще они автоматически становятся участниками госпрограммы "Келешек" и могут получить стартовый капитал от государства: 60 МРП для всех детей и 120 МРП для социально уязвимых слоев населения.

– Каков минимальный порог для участия в программе?

– Начать можно с небольших взносов – от 10-15 тысяч тенге в месяц. Это делает программу доступной для большинства семей. Кроме того, у нас есть удобный личный кабинет, где можно отслеживать все начисления и платежи.

– Как работает "NOMAD BOLASHAQ" на практике?

– Давайте разберем на конкретном примере. Допустим, родители 5-летнего ребенка решили ежемесячно откладывать 40 000 тенге (примерно $79,79). За 13 лет взносы составят $12 447, инвестиционный доход – $2 955, а с учетом государственной премии сумма увеличится до $20 562. Это серьезный капитал, который можно использовать для оплаты обучения в Казахстане или за рубежом. Таким образом, программа позволяет не только накопить средства, но и получить ощутимую финансовую поддержку от государства.

– Первое начисление премии стало важной вехой для ГОНС. Чего ожидать в будущем?

– Мы видим, что интерес к программе растет. Государственная поддержка усиливает доверие к страховым накоплениям, а родители все чаще задумываются о долгосрочных финансовых решениях. Думаю, в ближайшие годы мы увидим еще больше участников ГОНС и новые инициативы, направленные на развитие образовательных накоплений в Казахстане.

– Нурлыбек Куанышович, что бы вы посоветовали родителям, которые только рассматривают возможность участия в ГОНС?

– Если у вас есть цель накопить на образование ребенка, важно начинать как можно раньше. Чем раньше старт, тем больше возможностей получить максимальный доход. Государственная премия – это реальный инструмент поддержки, который делает процесс накоплений еще выгоднее. Главное – выбрать надежного партнера и действовать осознанно.