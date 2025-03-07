Женщины Восточного Казахстана успешны во всех сферах – аким области Нурымбет Сактаганов

Сегодня глава региона встретился с представительницами прекрасного пола, которые добились больших успехов в самых различных отраслях.

Накануне 8 Марта Нурымбет Сактаганов отметил, что все, за что берутся женщины Восточного Казахстана, они делают с полной самоотдачей, привнося в это гармонию и красоту. В регионе прекрасный пол представлен во всех отраслях: от образования и здравоохранения до крупного бизнеса и промышленности. Женщины добиваются огромных успехов и вносят свой неоценимый вклад в социально-экономическое развитие области. При этом иногда "железные леди" остаются добрыми и заботливыми мамами и бабушками, прекрасными женами, отличными друзьями и соратниками.

Фото: пресс-центр ВКО

"Вы – воплощение красоты и женственности, ваша внутренняя энергия вдохновляет. У каждой из вас свой путь к успеху, но вас объединяет уверенность, ответственность и преданность своему делу. Я благодарен вам за тот пример, который вы подаете молодому поколению, за мудрое наставничество и бесценный опыт", – сказал Нурымбет Сактаганов.

Фото: пресс-центр ВКО

Отметим, что на встрече присутствовали представительницы из сфер образования, здравоохранения, сельского хозяйства, малого и среднего бизнеса, промышленности и неправительственных организаций. Все помнят подвиг главного акушера-гинеколога ЦМиР ВКО Ирины Носаковой, которая своими профессиональными навыками спасла ребенка, едва не утонувшего в бассейне. Участницы встречи с удовольствием пообщались с 88-летней трактористкой Казией Мусиной, которая большую часть жизни посвятила любимому делу. Своими впечатлениями от встречи поделились ветеран труда отрасли образования Сабира Карыбаева, предприниматель Оксана Кучерина, внештатный советники акима области Зарина Камасова и Ольга Кузовлева и другие. Они обменялись опытом и советами, как сделать жизнь в Восточном Казахстане лучше. Особое внимание глава региона уделил представительницам рабочих профессий, их труд зачастую незаметен, но они вносят огромный вклад в экономику региона. Именно поэтому и для повышения престижности президент РК объявил 2025 год Годом рабочих профессий.

Фото: пресс-центр ВКО

Прозвучали вопросы дальнейшего развития иппотерапии, в том числе и для взрослых, реконструкции роддома и другие важные для населения региона темы. И это еще раз доказывает, что женщины всегда переживают, беспокоятся и хотят изменений к лучшему. В завершение встречи глава региона вручил прекрасным, как сама весна, женщинам цветы и благодарственные письма и пожелал успехов, здоровья и любви.