В Алматы придумали, как создать праздничную атмосферу на дорогах

В Алматы автобусы украсили к празднику Наурыз, чтобы создать для жителей и гостей южной столицы праздничное настроение на дорогах, сообщает Zakon.kz.

Об этом 20 марта 2025 года проинформировали в ТОО "Алматыэлектротранс".

"В Алматы в честь Наурыза общественный транспорт украсили яркими праздничными элементами. С 20 марта по 22 апреля по городу будут курсировать 90 автобусов и 10 троллейбусов, оформленные в тематике, отражающей традиции и дух Наурыза".

В компании пояснили, что транспорт будет оформлен национальными орнаментами и изображениями, символизирующими пробуждение природы и весеннее обновление.

"Украшенный транспорт призван создать праздничную атмосферу на дорогах, даря особенное настроение жителям и гостям города". ТОО "Алматыэлектротранс"

Фото: ТОО "Алматыэлектротранс"

Ранее стало известно, как будет работать общественный транспорт в Алматы в праздничные дни – с 21 по 24 марта 2025 года.

Материал по теме Масштабные гуляния на Наурыз с мегазвездами: куда сходить в Алматы с 18 по 25 марта

О том, какие улицы перекроют в Алматы из-за подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвященных Наурыз мейрамы, можете узнать здесь.