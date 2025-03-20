В Алматы придумали, как создать праздничную атмосферу на дорогах
Фото: ТОО "Алматыэлектротранс"
В Алматы автобусы украсили к празднику Наурыз, чтобы создать для жителей и гостей южной столицы праздничное настроение на дорогах, сообщает Zakon.kz.
Об этом 20 марта 2025 года проинформировали в ТОО "Алматыэлектротранс".
"В Алматы в честь Наурыза общественный транспорт украсили яркими праздничными элементами. С 20 марта по 22 апреля по городу будут курсировать 90 автобусов и 10 троллейбусов, оформленные в тематике, отражающей традиции и дух Наурыза".
В компании пояснили, что транспорт будет оформлен национальными орнаментами и изображениями, символизирующими пробуждение природы и весеннее обновление.
"Украшенный транспорт призван создать праздничную атмосферу на дорогах, даря особенное настроение жителям и гостям города".ТОО "Алматыэлектротранс"
Фото: ТОО "Алматыэлектротранс"
Ранее стало известно, как будет работать общественный транспорт в Алматы в праздничные дни – с 21 по 24 марта 2025 года.
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