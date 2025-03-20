#Наурызнама
#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
502.83
545.37
5.95
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Наурызнама
#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
502.83
545.37
5.95
Общество

В Алматы придумали, как создать праздничную атмосферу на дорогах

В Алматы придумали, как создать праздничную атмосферу на дорогах, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2025 17:49 Фото: ТОО "Алматыэлектротранс"
В Алматы автобусы украсили к празднику Наурыз, чтобы создать для жителей и гостей южной столицы праздничное настроение на дорогах, сообщает Zakon.kz.

Об этом 20 марта 2025 года проинформировали в ТОО "Алматыэлектротранс".

"В Алматы в честь Наурыза общественный транспорт украсили яркими праздничными элементами. С 20 марта по 22 апреля по городу будут курсировать 90 автобусов и 10 троллейбусов, оформленные в тематике, отражающей традиции и дух Наурыза".

В компании пояснили, что транспорт будет оформлен национальными орнаментами и изображениями, символизирующими пробуждение природы и весеннее обновление.

"Украшенный транспорт призван создать праздничную атмосферу на дорогах, даря особенное настроение жителям и гостям города".ТОО "Алматыэлектротранс"

Фото: ТОО "Алматыэлектротранс"

Ранее стало известно, как будет работать общественный транспорт в Алматы в праздничные дни – с 21 по 24 марта 2025 года.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2025 17:49
Масштабные гуляния на Наурыз с мегазвездами: куда сходить в Алматы с 18 по 25 марта

О том, какие улицы перекроют в Алматы из-за подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвященных Наурыз мейрамы, можете узнать здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Пенсионерка из СКО поблагодарила полицейских за то, что они арестовали ее внука
Общество
02:38, 21 марта 2025
Пенсионерка из СКО поблагодарила полицейских за то, что они арестовали ее внука
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: