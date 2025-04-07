Казахстанцев ждут дождливые и ветреные дни с понижением температур

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

Неустойчивая погода, связанная с прохождением атмосферных фронтальных разделов, сохранится в ближайшие три дня. Об этом стало известно из прогноза погоды по Казахстану на 8, 9 и 10 апреля 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным синоптиков РГП "Казгидромет", ожидаются дожди с грозами, туманы, усиление ветра. На западе, северо-западе, севере, в центре, востоке пройдут сильные дожди, на востоке в ночные часы возможен снег. Температурный режим будет следующим. На западе страны ожидается понижение температуры ночью от +5+13° до +1+9°, днем от +15+25° до +10+20°.

На севере, в центре республики ночью колебание температур от 0+8° до +2+12°, днем повышение от +10+20° до +17+25°.

На востоке ночью небольшое понижение температур от +2+7° до -5+5°, днем постепенное повышение от +13+21° до +17+25°.

На юге ночью ожидается +10+15°, днем повышение от +20+28° до +23+32°.

На юго-востоке ночью небольшое понижение от +5+1°2, в горных районах -3+2° до +3+8°, в горных районах 0-5°, днем от +15+25° до +12+20°. Материал по теме Когда могут отключить отопление в Астане и Алматы Тем временем в столицу России 6 апреля 2025 года неожиданно вернулась настоящая и суровая зима. Заснеженную Москву со спутников показал "Роскосмос".

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