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Общество

Казахстанцев ждут дождливые и ветреные дни с понижением температур

Государственные символы Казахстана, госсимволы РК, государственный герб Казахстана, герб РК, Казахстан, РК, Республика Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2025 10:58 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Неустойчивая погода, связанная с прохождением атмосферных фронтальных разделов, сохранится в ближайшие три дня. Об этом стало известно из прогноза погоды по Казахстану на 8, 9 и 10 апреля 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным синоптиков РГП "Казгидромет", ожидаются дожди с грозами, туманы, усиление ветра.

На западе, северо-западе, севере, в центре, востоке пройдут сильные дожди, на востоке в ночные часы возможен снег.

Температурный режим будет следующим.

  • На западе страны ожидается понижение температуры ночью от +5+13° до +1+9°, днем от +15+25° до +10+20°.
  • На севере, в центре республики ночью колебание температур от 0+8° до +2+12°, днем повышение от +10+20° до +17+25°.
  • На востоке ночью небольшое понижение температур от +2+7° до -5+5°, днем постепенное повышение от +13+21° до +17+25°.
  • На юге ночью ожидается +10+15°, днем повышение от +20+28° до +23+32°.
  • На юго-востоке ночью небольшое понижение от +5+1°2, в горных районах -3+2° до +3+8°, в горных районах 0-5°, днем от +15+25° до +12+20°.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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