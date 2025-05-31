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Общество

Будущее медицины начинается здесь: Шымкент первым внедряет региональную стратегию здравоохранения

Шымкент, фото - Новости Zakon.kz от 31.05.2025 13:21 Фото: акимат Шымкента
Акимат Шымкента совместно с Министерством здравоохранения и Национальным научным центром развития здравоохранения разработал Программу регионального развития системы здравоохранения города до 2029 года, сообщает Zakon.kz.

Эта программа стала первой в своем роде в Казахстане. Она представляет собой комплексный подход к организации и совершенствованию системы здравоохранения, который в дальнейшем планируется тиражировать в других регионах страны.

Программой предусмотрено строительство современных клиник, соответствующих строгим стандартам здравоохранения: городского перинатального центра, двух многопрофильных городских больниц, а также пяти поликлиник в рамках государственно-частного партнерства.

Фото: акимат Шымкента

Шымкентский высший медицинский колледж будет оснащен современными виртуальными симуляционными установками, тренажерными комплексами и интерактивными системами.

Сотрудничество с 13 ведущими научно-исследовательскими институтами и научными центрами страны позволит внедрить высокие технологии, проводить сложные хирургические операции и развивать медицинский туризм. Это будет официально закреплено подписанием меморандумов между Управлением здравоохранения Шымкента и научными учреждениями 30 мая 2025 года.

В рамках программы запланированы глобальные исследования здоровья населения:

  • мониторинг детского ожирения (COSI);
  • поведенческие факторы, влияющие на здоровье школьников (HBSC);
  • глобальное исследование потребления табака среди взрослого населения (GATS);
  • оценка деятельности патронажной службы и другие направления.

Во всех запланированных школах (87) откроются стоматологические кабинеты. Будет усилена работа по прегравидарной подготовке женщин, что позволит снизить риски осложнений во время беременности и тяжелых родов.

Фото: акимат Шымкента

Для оптимизации маршрутизации пациентов создаются:

  • 31 центр компетенций по 12 направлениям;
  • два центра скрининговых исследований;
  • два амбулаторных онкологических центра.

При Управлении здравоохранения начнет работу Ситуационно-аналитический центр, а во всех поликлиниках уже открыты кабинеты неотложной медицинской помощи.

Реализация программы позволит вывести систему здравоохранения Шымкента на уровень ведущих медицинских центров Астаны и Алматы, увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 79,1 года к 2029 году, а также повысить долю граждан, ведущих здоровый образ жизни, до 60% и уровень удовлетворенности населения доступностью и качеством медуслуг – до 80%.

Будут открыты центры раннего вмешательства и развития, усилена универсальная прогрессивная патронажная модель. За счет проектов ГЧП ожидается рост инвестиций в сферу здравоохранения. Особое внимание уделяется цифровизации медицины, внедрению искусственного интеллекта, современных технологий и робототехники.

Фото: акимат Шымкента

Планируется довести долю медицинских организаций, прошедших национальную аккредитацию, до 95%. Наряду с этим будут предприняты конкретные шаги по развитию медицинского туризма.

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Андрей Дюсупов
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