Будущее медицины начинается здесь: Шымкент первым внедряет региональную стратегию здравоохранения
Эта программа стала первой в своем роде в Казахстане. Она представляет собой комплексный подход к организации и совершенствованию системы здравоохранения, который в дальнейшем планируется тиражировать в других регионах страны.
Программой предусмотрено строительство современных клиник, соответствующих строгим стандартам здравоохранения: городского перинатального центра, двух многопрофильных городских больниц, а также пяти поликлиник в рамках государственно-частного партнерства.
Фото: акимат Шымкента
Шымкентский высший медицинский колледж будет оснащен современными виртуальными симуляционными установками, тренажерными комплексами и интерактивными системами.
Сотрудничество с 13 ведущими научно-исследовательскими институтами и научными центрами страны позволит внедрить высокие технологии, проводить сложные хирургические операции и развивать медицинский туризм. Это будет официально закреплено подписанием меморандумов между Управлением здравоохранения Шымкента и научными учреждениями 30 мая 2025 года.
В рамках программы запланированы глобальные исследования здоровья населения:
- мониторинг детского ожирения (COSI);
- поведенческие факторы, влияющие на здоровье школьников (HBSC);
- глобальное исследование потребления табака среди взрослого населения (GATS);
- оценка деятельности патронажной службы и другие направления.
Во всех запланированных школах (87) откроются стоматологические кабинеты. Будет усилена работа по прегравидарной подготовке женщин, что позволит снизить риски осложнений во время беременности и тяжелых родов.
Фото: акимат Шымкента
Для оптимизации маршрутизации пациентов создаются:
- 31 центр компетенций по 12 направлениям;
- два центра скрининговых исследований;
- два амбулаторных онкологических центра.
При Управлении здравоохранения начнет работу Ситуационно-аналитический центр, а во всех поликлиниках уже открыты кабинеты неотложной медицинской помощи.
Реализация программы позволит вывести систему здравоохранения Шымкента на уровень ведущих медицинских центров Астаны и Алматы, увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 79,1 года к 2029 году, а также повысить долю граждан, ведущих здоровый образ жизни, до 60% и уровень удовлетворенности населения доступностью и качеством медуслуг – до 80%.
Будут открыты центры раннего вмешательства и развития, усилена универсальная прогрессивная патронажная модель. За счет проектов ГЧП ожидается рост инвестиций в сферу здравоохранения. Особое внимание уделяется цифровизации медицины, внедрению искусственного интеллекта, современных технологий и робототехники.
Фото: акимат Шымкента
Планируется довести долю медицинских организаций, прошедших национальную аккредитацию, до 95%. Наряду с этим будут предприняты конкретные шаги по развитию медицинского туризма.