В селах Карагандинской области ждут молодых врачей и обеспечат им условия
Фото: акимат Карагандинской области
В Карагандинской области исполняют поручение главы государства по модернизации сельского здравоохранения. В сельской местности строятся 92 медицинских объекта: врачебные амбулатории, фельдшерско-акушерские и медицинские пункты.
Из них 51 на возвращенные активы – средства выделены из специального государственного фонда. Решается вопрос и с кадрами.
"Поступают вопросы: а кто там будет работать? Хочу напомнить, что мы усилили кадровую поддержку. Подъемные медикам увеличили до 8,5 млн тенге, и теперь эта практика будет распространяться не только на села, но и на города. В прошлом году привлечено 62 врача, в этом ждем еще 70", – сказал аким области Ермаганбет Булекпаев на брифинге на площадке Региональной службы коммуникаций.
Фото: акимат Карагандинской области
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