#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+34°
$
531.96
622.45
6.79
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+34°
$
531.96
622.45
6.79
Общество

Определены 10 номинантов конкурса "Достойный гражданин Казахстана"

заседание, номинация, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2025 17:12 Фото: BI Group
Завершен экспертный этап конкурса "Достойный гражданин Казахстана", организованного BI Group в рамках инициативы "30 добрых дел", посвященной 30-летию компании.

Жюри отобрало 10 финалистов, чьи достижения и истории, отмеченные высокой социальной ценностью и личным вкладом, отражают силу человеческой доброты и гражданской ответственности.

В состав жюри в 2025 году вошли:

  • Гаухар Керимова – автор первого проекта "Достойный гражданин", ныне PR-директор Home Credit Bank.
  • Жамиля Эрназарова – предпринимательница, основательница Частного фонда "Сообщество предпринимательниц Казахстана UMAI".
  • Мурат Кабылбаев – отец 17 детей, 16 из которых – приемные, автор книги "Покажи мне небо...", победитель первого конкурса "Достойный гражданин Казахстана".
  • Магжан Тажин – член общественной организации "Еркіндік қанаты", занимающаяся защитой прав человека и развитием гражданского общества в Казахстане.
  • Маржан Капсамат – домбристка, музыкант, преподаватель, автор блога о казахской культуре и традициях.

За короткое время члены жюри проделали огромную работу – каждая заявка вызывала живой отклик, все кандидаты заслуживают признания и уважения. Отобрать всего лишь десять человек было непросто, ведь каждый финалист – это история, за которой стоят личная инициатива и вдохновляющие поступки.

Конкурс "Достойный гражданин Казахстана", фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2025 17:12

Фото: BI Group

Финалисты конкурса "Достойный гражданин Казахстана" 2025:

  1. Расима Темербаева – организатор проекта "Добрые обеды" для одиноких пенсионеров.
  2. Гаухар Омарова – основательница фонда "Үміт Үзбеу" для помощи детям с инвалидностью.
  3. Айжан Каркенова – соавтор проекта "Ты не одна", предоставляющего жилье женщинам в кризисной ситуации.
  4. Кайрат Сабиров – основатель пара хоккейной секции для детей с особыми потребностями.
  5. Асель Абдрахманова – художница и предприниматель, поддерживающая творцов с инвалидностью.
  6. Бекназар Казиев – волонтер и наставник подростков, организатор экологических инициатив.
  7. Тимур Макамбетов – спасатель-волонтер и сооснователь движения Kislorod_sos_taraz.
  8. Адиль Нурбеков – пара атлет и активист, продвигающий права людей с инвалидностью.
  9. Нурмахан Наурызбаев – педагог и наставник, вдохновляющий молодежь к знаниям;
  10. Гульназ Космурзиева – основательница фонда "Biz de adambyz", инициатор инклюзивного театра в Атырау.

Начиная с сегодняшнего дня и по 5 августа проходит онлайн-голосование на официальном сайте конкурса. Все желающие могут поддержать номинантов и отдать голос за тех, чьи действия заслуживают признания всей страны. Хотим напомнить, что каждый человек может проголосовать только один раз.

По итогам всенародного голосования три финалиста получат однокомнатную, двухкомнатную и трехкомнатную квартиры в новом ЖК BI Group на левом берегу столицы. Жилье передается победителям в чистовой отделке, полностью готовое к проживанию.

Следить за конкурсом и принять участие в голосовании можно на официальном сайте.

Конкурс "Достойный гражданин Казахстана", фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2025 17:12

Фото: BI Group

BI Group благодарит всех участников конкурса за искренние и трогательные истории, а членов жюри – за профессионализм, внимание и справедливый подход.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
"Ваша пенсия пересчитана": Нацбанк обратился к казахстанцам с предупреждением
Общество
16:40, Сегодня
"Ваша пенсия пересчитана": Нацбанк обратился к казахстанцам с предупреждением
Медсестрам в Казахстане разрешили вести прием пациентов и ставить диагноз
Общество
16:09, Сегодня
Медсестрам в Казахстане разрешили вести прием пациентов и ставить диагноз
Позволит тщательно обследовать пациента: время приема в поликлиниках хотят увеличить в Казахстане
Общество
15:47, Сегодня
Позволит тщательно обследовать пациента: время приема в поликлиниках хотят увеличить в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: