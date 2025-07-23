Определены 10 номинантов конкурса "Достойный гражданин Казахстана"

Завершен экспертный этап конкурса "Достойный гражданин Казахстана", организованного BI Group в рамках инициативы "30 добрых дел", посвященной 30-летию компании.

Жюри отобрало 10 финалистов, чьи достижения и истории, отмеченные высокой социальной ценностью и личным вкладом, отражают силу человеческой доброты и гражданской ответственности.

В состав жюри в 2025 году вошли:

Гаухар Керимова – автор первого проекта "Достойный гражданин", ныне PR-директор Home Credit Bank.

Жамиля Эрназарова – предпринимательница, основательница Частного фонда "Сообщество предпринимательниц Казахстана UMAI".

Мурат Кабылбаев – отец 17 детей, 16 из которых – приемные, автор книги "Покажи мне небо...", победитель первого конкурса "Достойный гражданин Казахстана".

Магжан Тажин – член общественной организации "Еркіндік қанаты", занимающаяся защитой прав человека и развитием гражданского общества в Казахстане.

Маржан Капсамат – домбристка, музыкант, преподаватель, автор блога о казахской культуре и традициях.

За короткое время члены жюри проделали огромную работу – каждая заявка вызывала живой отклик, все кандидаты заслуживают признания и уважения. Отобрать всего лишь десять человек было непросто, ведь каждый финалист – это история, за которой стоят личная инициатива и вдохновляющие поступки.

Фото: BI Group

Финалисты конкурса "Достойный гражданин Казахстана" 2025:

Расима Темербаева – организатор проекта "Добрые обеды" для одиноких пенсионеров. Гаухар Омарова – основательница фонда "Үміт Үзбеу" для помощи детям с инвалидностью. Айжан Каркенова – соавтор проекта "Ты не одна", предоставляющего жилье женщинам в кризисной ситуации. Кайрат Сабиров – основатель пара хоккейной секции для детей с особыми потребностями. Асель Абдрахманова – художница и предприниматель, поддерживающая творцов с инвалидностью. Бекназар Казиев – волонтер и наставник подростков, организатор экологических инициатив. Тимур Макамбетов – спасатель-волонтер и сооснователь движения Kislorod_sos_taraz. Адиль Нурбеков – пара атлет и активист, продвигающий права людей с инвалидностью. Нурмахан Наурызбаев – педагог и наставник, вдохновляющий молодежь к знаниям; Гульназ Космурзиева – основательница фонда "Biz de adambyz", инициатор инклюзивного театра в Атырау.

Начиная с сегодняшнего дня и по 5 августа проходит онлайн-голосование на официальном сайте конкурса. Все желающие могут поддержать номинантов и отдать голос за тех, чьи действия заслуживают признания всей страны. Хотим напомнить, что каждый человек может проголосовать только один раз.

По итогам всенародного голосования три финалиста получат однокомнатную, двухкомнатную и трехкомнатную квартиры в новом ЖК BI Group на левом берегу столицы. Жилье передается победителям в чистовой отделке, полностью готовое к проживанию.

Следить за конкурсом и принять участие в голосовании можно на официальном сайте.

Фото: BI Group

BI Group благодарит всех участников конкурса за искренние и трогательные истории, а членов жюри – за профессионализм, внимание и справедливый подход.