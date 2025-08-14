В Туркестане наградили победителей областного национального конкурса "Мерейлі отбасы-2025"

В Туркестане состоялась церемония награждения победителей областного этапа национального конкурса "Мерейлі отбасы-2025". Этот конкурс регулярно проводится на республиканском уровне уже 12 лет.

В торжественном мероприятии принял участие заместитель акима области Ертай Алтаев.

"Глава государства Касым-Жомарт Токаев часто подчеркивает важность укрепления семейных ценностей. Конкурс "Мерейлі отбасы" – это не только конкурс, определяющий лучшие семьи, а большая площадка для популяризации семейных ценностей, трудовых династий, которые вносят большой вклад в воспитание поколений, развитие общества, национальное воспитание. В Туркестанской области проживает более 500 тыс. семей, это регион с самым высоким демографическим ростом. Мы гордимся, что у нас проживает свыше 187 тыс. многодетных матерей", – сказал замакима.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

На общий конкурс подали заявки 198 семей. На первом этапе конкурса, организованного на районном и городском уровнях, победителями стали 27 семей. А сегодня в области были определены три лучшие семьи, которые отличаются выраженными семейными ценностями, своими способностями. Они вышли в лидеры областного этапа национального конкурса "Мерейлі отбасы-2025".

По итогам конкурса первое место с призовым фондом в 1 млн тенге заняла семья Молдабековых (Сауранский район), второе место – семья Ширимбаевых (Тюлькубасский район), третье место – семья Рысбековых (Келесский район).

Главе семейства Молдабековых – Нурмахану-ата – 90 лет. Родился в селе Ынталы Майданталского сельского округа Сауранского района. Пенсионер, ветеран тыла. Супруга – Онласын Жусупбаева – пенсионерка, обладательница знака "Алтын алқа". Супруги воспитали двоих сыновей и семерых дочерей, у них 35 внуков и 23 правнука.

Отметим, целью мероприятия, организованного акиматом области, является укрепление роли института семьи в обществе, популяризация национальных ценностей и пропаганда образцовых семей.