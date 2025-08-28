26 новых предприятий в промышленности, энергетике и инфраструктуре строятся при поддержке БРК

АО "Банк Развития Казахстана" (дочерняя структура холдинга "Байтерек") выступает ключевым институтом финансирования крупных предприятий по всей стране, сообщает Zakon.kz.

В августе 2025 года при поддержке БРК в стране реализуют 26 масштабных проектов – от строительства новых заводов и объектов энергетики до развития туризма и социальной инфраструктуры. Инвестиции направлены на диверсификацию экономики, создание тысяч рабочих мест и усиление экспортного потенциала страны.

Все проекты БРК реализуются в рамках нового экономического курса Казахстана, закрепленного в Национальном плане развития до 2029 года.

Среди ключевых задач – удвоение ВВП до 450 млрд долларов США, рост несырьевого экспорта до 50%, наращивание инвестиций в основной капитал и повышение доли продукции АПК с глубокой переработкой.

Банк Развития Казахстана выступает важнейшим инструментом достижения этих целей, связывая стратегические ориентиры страны с конкретными инвестициями, производствами и рабочими местами.

Портфель проектов охватывает ключевые секторы экономики:

Обрабатывающая промышленность – 14 новых заводов, включая первый в стране завод по производству кальцинированной соды "Qazaq Soda" , ферросплавнй завод "Qaragandy Power Silicon" , предприятие по выпуску цианида натрия "TALAS INVESTMENT COMPANY" , а также объекты металлургии и машиностроения.

– 14 новых заводов, включая первый в стране завод по производству кальцинированной соды , ферросплавнй завод , предприятие по выпуску цианида натрия , а также объекты металлургии и машиностроения. Энергетика – пять электростанций, в том числе три объекта возобновляемой энергетики – Рудничные ГЭС-1 и ГЭС-2 общей мощностью 190 794 МВт/ч и ВЭС в Хромтау мощностью 150 МВт , а также масштабная модернизация ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 в Алматы с переходом на газ.

– пять электростанций, в том числе три объекта возобновляемой энергетики – общей мощностью и мощностью , а также масштабная модернизация с переходом на газ. Продовольственная безопасность – четыре крупных проекта, среди которых самый большой в Центральной Азии тепличный комплекс ТОО "ECOCULTURE-EURASIA" в Туркестанской области и современная фабрика по производству мяса птицы "Прима Кус" в Алматинской области.

– четыре крупных проекта, среди которых самый большой в Центральной Азии тепличный комплекс в Туркестанской области и современная фабрика по производству мяса птицы в Алматинской области. Туристическая инфраструктура – три объекта, включая горный туристический комплекс и два отеля международного уровня.

– три объекта, включая горный туристический комплекс и два отеля международного уровня. Социальная инфраструктура – многопрофильная больница в Кокшетау на 630 коек.

– многопрофильная больница в Кокшетау на 630 коек. Восстановление 5 000 км автомобильных дорог республиканского значения.

Инвестиции БРК носят целевой и стратегический характер. Банк финансирует проекты, которые оказывают значительное положительное влияние на экономику страны.

"Деятельность Банка направлена не только на макроэкономический эффект, но и на реальные изменения в жизни казахстанцев – от создания рабочих мест до доступа к качественным товарам, энергетике и инфраструктуре в каждом уголке страны", – отметил председатель правления АО "Банк Развития Казахстана" Марат Елибаев.

Реализуемые проекты позволят создать более 30 000 временных и постоянных рабочих мест, а их география способствует равномерному экономическому развитию всех регионов Казахстана.

Ожидаемый вклад проектов в экономику – 452 млрд тенге валовой добавленной стоимости уже в первый год и более 4 трлн тенге за срок реализации.

Главный прогнозируемый эффект – укрепление промышленного потенциала: запуск новых экспортно ориентированных производств, которые заменят импортную продукцию и выведут казахстанских поставщиков на международные рынки Китая, Европы и стран СНГ. Проекты в сфере ВИЭ и модернизация ТЭЦ внесут вклад в достижение целей по снижению вредных выбросов.

"Наша задача – не просто финансировать, а создавать устойчивую экономическую ценность, трансформируя стратегические ориентиры Казахстана в реальные проекты и экспортные возможности для будущих поколений", – подчеркнул Марат Елибаев.

Кроме того, Банк активно привлекает ресурсы международных финансовых институтов и экспортно-кредитных агентств, что позволяет казахстанской продукции расширять географию поставок – от Центральной Азии до Европы и Китая, интегрируясь в глобальные производственно-сбытовые цепочки.

К примеру, только за первое полугодие 2025 года БРК удалось привлечь более 1,7 млрд долларов на рыночных условиях.

Более подробная информация по всем 26 проектам представлена в видеоролике: