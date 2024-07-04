БРК расширяет инструменты гарантирования по кредитам для среднего и крупного бизнеса

АО "Банк Развития Казахстана" (дочерняя структура холдинга "Байтерек") презентовало новые механизмы предоставления гарантий для среднего и крупного бизнеса в банках второго уровня (БВУ).

Механизмы утверждены Правилами частичного гарантирования по кредитам субъектов частного предпринимательства, разработанными БРК совместно с Министерством национальной экономики и утвержденными постановлением правительства РК от 2 июля 2024 года, во исполнение Общенационального плана мероприятий по реализации послания президента Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана "Экономический курс Справедливого Казахстана" от 1 сентября 2023 года.



В рамках Правил в инструменты гарантирования БРК вводятся два новых механизма:

предоставление гарантии БРК субъектам предпринимательства с субсидированием комиссии за риски;

предоставление гарантии БРК субъектам предпринимательства с предоставлением льготного финансирования БВУ.





Фото: БРК

Гарантии БРК с субсидированием комиссии за риски будут предоставлены предпринимателям Казахстана, реализующим следующие проекты:



средние и крупные инвестиционные проекты (включая проектное финансирование) для создания новых и модернизации существующих производств с использованием кредитов финансовых институтов.

​Сумма гарантии от 3,5 млрд тенге до 20 млрд тенге. Срок действия гарантии – до 10 лет.

экспортные операции, в рамках которых предприниматели используют краткосрочное финансирование БВУ на пополнение оборотных средств для увеличения экспортных продаж.

Сумма гарантии – от 1 млрд тенге до 7 млрд тенге. Срок действия гарантии – до 3 лет.

Механизм предполагает оплату комиссии за предоставление гарантии БРК за счет республиканского бюджета. При этом гарантия БРК составляет до 90% от суммы займа, полученного предпринимателем в БВУ.

До конца текущего года БРК планирует предоставить гарантирование на сумму не менее 100 млрд тенге в рамках данного механизма.

Механизм гарантирования с предоставлением льготного финансирования БВУ предусмотрен для кредитования банками долгосрочных инвестиционных проектов на льготных условиях (по ставке не более 11,5%). При этом оплата комиссии за риски по частичной гарантии БРК (до 50% от суммы займа) осуществляется БВУ за счет вознаграждения по кредиту. Данный механизм вступает в силу с 1 января 2025 года.

Новые инструменты гарантирования откроют среднему и крупному бизнесу больше возможностей для доступа к капиталам в БВУ и помогут реализовать инвестиционные планы и экспортные контракты. БВУ, в свою очередь смогут снизить кредитные риски и увеличат количество финансируемых проектов, благодаря использованию высококачественного залога в виде гарантии БРК. В целом, синергия сотрудничества между БРК и БВУ в структурировании и финансировании долгосрочных займов, поспособствуют повышению доступности кредитных ресурсов, стимулируя развитие среднего и крупного бизнеса, в целях обеспечения экономического роста.

БРК в текущем году уже одобрил первую сделку в рамках нового механизма. Это проект ТОО "Инновационный комплекс "Састобе", строительство завода по производству каустической соды и поливинилхлорида (ПВХ). Для реализации проекта будет использован механизм гарантирования БРК в пользу АО "Народный Банк Казахстана" на сумму 15 млрд тенге. Новый завод в Туркестанской области создаст 346 рабочих мест для казахстанских специалистов. При полной мощности производства завод будет выпускать до 100 тысяч тонн каустической соды и 120 тысяч тонн ПВХ в год. Стоит отметить, что в Казахстане отсутствует производство ПВХ.

БРК приглашает к сотрудничеству БВУ и субъекты среднего и крупного предпринимательства. Получить полную информацию о новых механизмах гарантирования и подать заявку можно на официальном сайте Банка по адресу www.kdb.kz или связаться с Дирекцией по работе с клиентами (контакты указаны на сайте).