В Пекине АО "НУХ "Байтерек" заключило новые соглашения с крупнейшими финансовыми институтами Китая

В рамках официального визита президента Касым-Жомарта Токаева в КНР на площадке 8-го заседания Казахстанско-Китайского делового совета прошла церемония подписания коммерческих документов с участием делегации АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек", передает Zakon.kz.

Отмечается, что в рамках заседания Казахстанско-Китайского делового совета было подписано свыше 70 коммерческих документов на сумму более 15 млрд долларов США.



Делегацию возглавил и.о. председателя правления холдинга Ерсаин Хамитов. В переговорах участвовали заместитель председателя правления Тимур Онжанов, а также руководители дочерних и зависимых организаций – АО "Банк Развития Казахстана" и АО "Baiterek Venture Fund". С китайской стороны к диалогу подключились представители China Development Bank (CDB), Bank of China, China Investment Corporation (CIC) и Industrial and Commercial Bank of China (ICBC).

Фото: АО "НУХ "Байтерек"

Ерсаин Хамитов подчеркнул, что достигнутые договоренности значительно расширяют возможности сотрудничества.



"Наша задача проста и практична – мы выстраиваем стабильные каналы рыночного фондирования и совместные инвестиции, которые повышают производительность экономики Казахстана. С китайскими институтами у нас системная работа, в 2025 году мы уже расширили юаневое фондирование и готовим новые сделки. Приоритеты неизменны: локализация, технологии, подготовка кадров, стандарты ESG", – дополнил он.

Также Ерсаин Хамитов отметил потенциал сотрудничества с ICBC.

"Убежден, что наше партнерство с ICBC обладает высоким потенциалом и может быть выведено на новый уровень как в сфере прямого кредитования, так и в рамках рыночных инструментов. Подписанные документы создают надежную основу для дальнейшего наращивания совместных проектов и укрепления инвестиционного сотрудничества", – рассказал он.

По итогам переговоров подписан пакет ключевых соглашений, расширяющих сотрудничество между Казахстаном и Китаем в финансовой и инвестиционной сферах.



Главным документом стало подписание договора банковского займа между АО "НУХ "Байтерек" и АО "Торгово-промышленный банк Китая в городе Алматы" (ICBC Алматы) на сумму 500 млн юаней в рамках общего соглашения на 1 млрд юаней. Средства направят на финансирование инвестиционных проектов группы. Документ подписали и.о. председателя правления холдинга "Байтерек" Ерсаин Хамитов и председатель правления ICBC Алматы Люй Хунхай.

Фото: АО "НУХ "Байтерек"

Кроме того, АО "Банк Развития Казахстана" (БРК), входящее в группу холдинга "Байтерек", и Export-Import Bank of China заключили рамочное соглашение о предоставлении кредитных линий на сумму до 1 млрд долларов США или в эквиваленте в юанях. Эти средства планируется направить как на общекорпоративные цели, так и на финансирование приоритетных инвестиционных проектов БРК. Подписантами выступили председатель правления БРК Марат Елибаев и вице-президент Эксимбанка Китая Ян Дуннин.

Также АО "НУХ "Байтерек" и ICBC Asia подписали меморандум о сотрудничестве, предусматривающий совместную проработку выпусков облигаций в юанях, а также привлечение нового займа на 500 млн юаней.

"Дополнительно оформлен меморандум о взаимопонимании по инвестиционному проекту строительства газохимического комплекса по выпуску метанола. С казахстанской стороны подписантами выступили АО "Baiterek Venture Fund", входящее в группу холдинга "Байтерек", и ТОО "Zhaik Petroleum Ltd", с китайской стороны – ТОО СТПК "Сан Бао". Документ отражает согласованные параметры сырьевого обеспечения и последующую регуляторную траекторию проекта", – рассказали в компании.

Во время встреч обсуждались возможности расширения сотрудничества с китайскими финансовыми институтами: долгосрочные рыночные ресурсы в юанях и долларах, расчеты в национальных валютах, совместные инвестиции и трансфер технологий.

Фото: akorda.kz

С China Development Bank проработаны перспективы открытия кредитного лимита на 5 млрд юаней с потенциалом увеличения до 10 млрд. С Bank of China обсуждались инструменты рынков капитала и расчеты для инфраструктурных и промышленных проектов, а с CIC – совместные инвестиции, локализация технологий и запуск пилотных проектов в Казахстане.

Отдельно рассматривается создание совместного фонда "CIC – Центральная Азия" с участием институциональных инвесторов, включая платформу Qazaqstan Investment Corporation.

"По итогам второго квартала 2025 года активы холдинга составляют около 29,5 млрд долларов, инвестиционный и кредитный портфель превышает 21,5 млрд, чистая прибыль равна 336,4 млн. В 2025 году планируется направить 14,9 млрд долларов в реальный сектор. Эти параметры представлены китайским партнерам как база для наращивания совместных проектов", – озвучили в АО "НУХ "Байтерек".