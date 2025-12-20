Холдинг "Байтерек" расширяет инвестиционное сотрудничество с ведущими финансовыми институтами Японии

Председатель правления АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" Рустам Карагойшин в период с 18 по 20 декабря 2025 года провел серию двусторонних встреч в Токио в рамках официального визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Японию.

Визит был направлен на углубление казахстанско-японского инвестиционного и финансового сотрудничества, а также на привлечение долгосрочного капитала в приоритетные отрасли экономики Казахстана.

В рамках деловой программы глава Холдинга провел переговоры с руководством ключевых японских финансовых институтов – Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC), Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), Mizuho Bank, Japan Bank for International Cooperation (JBIC), а также Nippon Export and Investment Insurance (NEXI).

Фото: АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"

Встречи были посвящены обсуждению механизмов финансирования крупных инвестиционных проектов, развитию проектного и инфраструктурного финансирования, а также участию японских партнеров в реализации инициатив в сфере устойчивого развития, энергетики, промышленности и экспорта.

Отдельное внимание в ходе переговоров было уделено взаимодействию с JBIC в части финансирования проектов в энергетике, промышленности и сфере критических минералов. Стороны подтвердили заинтересованность в расширении проектного портфеля с участием японского капитала и институтов развития, а также в привлечении японских компаний к созданию устойчивых цепочек добавленной стоимости.

Фото: АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"

В ходе переговоров Рустам Карагойшин отметил, что развитие партнерства с ведущими японскими финансовыми институтами является важным элементом реализации инвестиционной политики Казахстана.

"Казахстан последовательно укрепляет курс на открытую экономику и привлечение иностранных инвестиций. Холдинг "Байтерек", сочетая рыночные инструменты с государственными приоритетами, обеспечивает приток капитала в ключевые отрасли экономики. Взаимодействие с японскими партнерами позволяет формировать устойчивые финансовые решения и запускать проекты, ориентированные на долгосрочный экономический рост", – подчеркнул он.

Японская сторона отметила растущую инвестиционную привлекательность Казахстана, стабильность макроэкономической политики и возрастающую роль Холдинга "Байтерек" как ключевого института развития. Особый интерес был выражен к проектам в области устойчивой энергетики, критических и редкоземельных материалов, агропромышленного комплекса, транспортной и энергетической инфраструктуры, а также к инструментам экспортного и торгового финансирования.

В ходе визита Рустамом Карагойшиным были подписаны документы, закрепляющие переход сторон к практической реализации договоренностей:

1. Меморандум о сотрудничестве между АО "НУХ "Байтерек" и MUFG Bank, Ltd. Документ предусматривает сотрудничество по привлечению финансирования в объеме до 200 млрд японских йен (1,28 млрд долларов США) для поддержки инвестиционной программы Холдинга "Байтерек". Сотрудничество будет сосредоточено на реализации инвестиционных проектов в сфере устойчивого развития и альтернативной энергетики, а также на использовании инструментов проектного и инфраструктурного финансирования, рынков капитала и экспортно-кредитной поддержки.

Документ был подписан в присутствии главы государства Токаева.

2. Рамочное соглашение о сотрудничестве между Банком развития Казахстана и SMBC Nikko Securities Ltd. Соглашение определяет основные направления стратегического взаимодействия, включая сопровождение инвестиционных проектов, развитие рынков капитала и привлечение японских институциональных инвесторов к финансированию приоритетных инициатив в Казахстане.

3. Меморандум о взаимопонимании между Экспортно-кредитным агентством Казахстана и Nippon Export and Investment Insurance (NEXI). Документ направлен на развитие сотрудничества в области экспортного кредитования и торгового финансирования, поддержку несырьевого экспорта, а также реализацию совместных проектов с участием казахстанских и японских компаний.

Фото: АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"

В ходе подписания меморандума стороны обсудили взаимодействие в рамках международных организаций – ОЭСР и Бернского союза. Также было отмечено, что в мае 2026 года Казахстан примет в Астане участников Бернского союза – представителей экспортно-кредитных агентств, а в сентябре аналогичная встреча пройдет в Токио по инициативе NEXI.

В рамках визита также обсуждались инициативы дочерних организаций Холдинга. В частности, Банк развития Казахстана представил программу финансирования проектов по добыче и переработке редких, редкоземельных и критических материалов на 2025-2030 годы. Японской стороне было предложено рассмотреть участие в специализированном инвестиционном фонде для реализации крупных проектов в данной сфере с использованием опыта и технологий японских корпораций.

Кроме того, председатель Правления Холдинга принял участие в мероприятиях бизнес-форума C5+Япония, где были обозначены ключевые направления дальнейшего экономического взаимодействия между Японией и странами Центральной Азии.

По итогам визита стороны подтвердили готовность перейти к формированию совместных проектных пулов, углублению институционального взаимодействия и практической проработке инвестиционных инициатив.

Фото: АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"

Холдинг "Байтерек" рассматривает Японию как одного из ключевых стратегических партнеров в Азии и намерен последовательно расширять сотрудничество с японскими финансовыми институтами и корпорациями в рамках реализации национальной инвестиционной политики.