Село ждут перемены: взгляд агронома Светланы Ореховой на Послание президента

Имя Светланы Юрьевны Ореховой хорошо известно в аграрной среде Акмолинской области. Почти пять десятилетий своей жизни она посвятила сельскому хозяйству.

Свою карьеру начинала в совхозе "Целинный" Аркалыкского района, а последние 22 года руководит агрономической службой семеноводческого хозяйства ТОО "Жер-1" в Жаркаинском районе. Для коллег она давно стала символом преданности земле и своему делу.

После оглашения Послания президента народу Казахстана Светлана Орехова поделилась своим взглядом на ключевые идеи и инициативы.

"Я внимательно выслушала Послание и могу сказать, что оно в очередной раз затронуло те вопросы, которые для нас, аграриев, жизненно важны. Президент очень четко расставил акценты: продовольственная безопасность, поддержка сельхозпроизводителей, развитие сельских территорий. Это то, чем мы живем каждый день. Для нас обеспечение страны продуктами питания – это не просто вопрос экономики, это вопрос национальной безопасности. Если нет собственного хлеба, молока, мяса, овощей, то ни о какой независимости и устойчивости речи быть не может. И важно, что государство видит это и намерено усиливать поддержку сельхозпроизводителей, особенно в условиях мировых кризисов и нестабильности", – отметила Светлана Орехова.

В ходе разговора Светлана Юрьевна подчеркнула, что цифровизация, о которой говорил президент, – не модный термин, а насущная необходимость.

"Сегодня в аграрной сфере без современных технологий мы далеко не уйдем. Я каждый день сталкиваюсь с тем, как точные метеоданные помогают правильно планировать посевную и уборочную кампании. Автоматизация полевых работ, использование дронов, систем мониторинга урожайности это уже реальность. Но для того, чтобы внедрять новые технологии, нужны не только инвестиции, нужны кадры. Молодые специалисты. Нам нужны агрономы, ветеринары, механизаторы, зоотехники, которые готовы работать в полях, теплицах, на фермах. Именно рабочие специальности сегодня стали стратегически важными. В этом смысле решение объявить 2025 год Годом рабочих профессий я считаю и своевременным, и абсолютно верным", – поделилась эксперт.

По ее словам, молодежь в селе можно удержать только создав достойные условия: жилье, социальную инфраструктуру, медицинское обслуживание и доступ к образованию.

"Я очень поддерживаю мысль президента о необходимости достойной оплаты труда рабочим специалистам. Это касается и сельских кадров. Молодые люди должны видеть перспективу, понимать, что в селе они смогут не только работать, но и достойно жить, воспитывать детей, строить будущее. Если мы хотим, чтобы молодежь оставалась в глубинке, надо создавать для них все условия. Тогда и профессия агронома, и профессия механизатора, и профессия доярки снова будут престижными", – добавила спикер.

Отдельную часть разговора Светлана Юрьевна посвятила теме науки. Она призналась, что часто чувствует разрыв между научными разработками и практикой.

"Полностью согласна с президентом в том, что аграрная наука сегодня слишком оторвана от реальности. Мы на местах не получаем технологий, которые разрабатываются в институтах. Отсутствует система доведения этих разработок до конкретного хозяйства. Ученые пишут отчеты, проводят исследования, но они редко доходят до нас в виде конкретных практических рекомендаций. Поэтому инициатива по преобразованию Национального аграрного научно-образовательного центра в агротехнологический хаб – это важный шаг. Мы ожидаем, что он станет мостом между наукой и производством. Для нас это не абстрактные слова. Если мы получим реальные цифровые инструменты и прикладные решения, которые можно применять прямо в поле, это станет огромным рывком вперед", – заявила Светлана Юрьевна.

При этом она добавила, что аграрии сами готовы активно включаться в этот процесс:

"Мы, практики, ждем от науки не длинных теоретических текстов, а конкретных алгоритмов, новых сортов семян, технологий защиты растений, способов экономии воды и удобрений. У нас в Жаркаинском районе земля щедрая, но она тоже требует бережного отношения и новых знаний".

В завершение разговора Светлана Орехова сказала:

"Живя и работая в глубинке, мы видим, как меняется страна. Но при этом нам очень важно, чтобы вместе с этими изменениями не забывали о тех, кто кормит страну. Сельское хозяйство должно оставаться одним из главных приоритетов государственной политики. Я надеюсь, что все, о чем говорил Президент, будет воплощено в конкретные шаги. Мы, аграрии, готовы работать, готовы быть надежной опорой государства. Но нам нужны внимание, поддержка и современная наука".

История Светланы Ореховой – это история верности профессии и земле. И сегодня ее голос отражает позицию тысяч аграриев и обычных сельчан со всех уголков страны.