#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
541.01
640.34
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
541.01
640.34
6.52
Общество

Акмолинская область стирает грань между городом и селом: запустили еще одну современную амбулаторию

Открытие современной амбулатории, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2025 12:06 Фото: Карина Негметова
В селе Аксай Есильского района открыли новую врачебную амбулаторию. На открытие приехал аким Акмолинской области Марат Ахметжанов, передает Zakon.kz.

Он осмотрел здание, прошелся по кабинетам, поговорил с жителями и врачами. Люди не скрывали радости: теперь у них есть просторная, теплая и современная амбулатория, которая ничуть не уступает районным и даже городским больницам.

"Мы ставим перед собой задачу – стереть грань между городом и селом. Жители должны получать медицинскую помощь в современных условиях, независимо от того, где они живут. Точно так же мы развиваем дороги, благоустройство, социальную инфраструктуру. Наша цель проста – чтобы в каждом селе было удобно жить, чтобы молодежь оставалась, а жители чувствовали внимание государства. Такие объекты помогают людям поверить в изменения и чувствовать уверенность в завтрашнем дне", – отметил Марат Ахметжанов.

Раньше сельчане обслуживались в старом здании, построенном в 60-е годы. Оно давно пришло в негодность: зимой там было холодно, стены и окна износились, а тесные кабинеты едва вмещали пациентов. Теперь все по-другому. Новая амбулатория оборудована 15 кабинетами, закуплена современная техника, созданы комфортные условия для работы и приема. Здесь будут трудиться десять специалистов, есть прививочный и врачебные кабинеты, прием ведет акушерка, а в реабилитационных кабинетах можно пройти третий этап восстановительного лечения прямо на месте.

Фото: Карина Негметова

Терапевт Бекзат Адас отмечает, что новая амбулатория изменит качество обслуживания не только для аксаевцев, но и для жителей соседних сел Орловка и Бузулык.

"Мы будем обслуживать 1266 человек. Для нас, врачей, это радость – работать в таких условиях. Раньше все было в стесненных и старых помещениях, а сейчас простор, современное оборудование и реальные возможности для полноценной работы", – поделился терапевт.

Стоит отметить, что это уже второе современное медучреждение в Есильском районе.

"Мы видим, как меняется село – дороги строятся, освещение появляется, благоустройство идет. И вот открыли новую амбулаторию. Старое здание было холодное, тесное, в упадке. А здесь просторно, чисто и тепло. Сразу видно, что о нас заботятся", – поделился эмоциями сельчанин Молдарахим Максут.

Для сельчан этот объект имеет особое значение. В маленьком Аксайском округе есть школа, детский сад, клуб, но именно медицинский вопрос стоял остро. Теперь у людей появилась возможность получать помощь рядом с домом, не тратя время и силы на поездки в райцентр.

Фото: Карина Негметова

Открытие амбулатории стало важным шагом в жизни села. Люди чувствуют, что перемены приходят не только в виде больших проектов где-то в городах, но и в их собственную деревню.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Карина Негметова
Карина Негметова
Читайте также
Основные НПА РК, принятые, опубликованные и введенные в действие за IV квартал 2017 г. (октябрь, ноябрь, декабрь)
12:13, 09 декабря 2017
Основные НПА РК, принятые, опубликованные и введенные в действие за IV квартал 2017 г. (октябрь, ноябрь, декабрь)
Жителям Алматы объяснили, когда появится тепло в домах
12:43, Сегодня
Жителям Алматы объяснили, когда появится тепло в домах
Какие ИИ-специалисты остро требуются Казахстану
12:11, Сегодня
Какие ИИ-специалисты остро требуются Казахстану
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: