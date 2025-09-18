Акмолинская область стирает грань между городом и селом: запустили еще одну современную амбулаторию

В селе Аксай Есильского района открыли новую врачебную амбулаторию. На открытие приехал аким Акмолинской области Марат Ахметжанов, передает Zakon.kz.

Он осмотрел здание, прошелся по кабинетам, поговорил с жителями и врачами. Люди не скрывали радости: теперь у них есть просторная, теплая и современная амбулатория, которая ничуть не уступает районным и даже городским больницам.

"Мы ставим перед собой задачу – стереть грань между городом и селом. Жители должны получать медицинскую помощь в современных условиях, независимо от того, где они живут. Точно так же мы развиваем дороги, благоустройство, социальную инфраструктуру. Наша цель проста – чтобы в каждом селе было удобно жить, чтобы молодежь оставалась, а жители чувствовали внимание государства. Такие объекты помогают людям поверить в изменения и чувствовать уверенность в завтрашнем дне", – отметил Марат Ахметжанов.

Раньше сельчане обслуживались в старом здании, построенном в 60-е годы. Оно давно пришло в негодность: зимой там было холодно, стены и окна износились, а тесные кабинеты едва вмещали пациентов. Теперь все по-другому. Новая амбулатория оборудована 15 кабинетами, закуплена современная техника, созданы комфортные условия для работы и приема. Здесь будут трудиться десять специалистов, есть прививочный и врачебные кабинеты, прием ведет акушерка, а в реабилитационных кабинетах можно пройти третий этап восстановительного лечения прямо на месте.

Фото: Карина Негметова

Терапевт Бекзат Адас отмечает, что новая амбулатория изменит качество обслуживания не только для аксаевцев, но и для жителей соседних сел Орловка и Бузулык.

"Мы будем обслуживать 1266 человек. Для нас, врачей, это радость – работать в таких условиях. Раньше все было в стесненных и старых помещениях, а сейчас простор, современное оборудование и реальные возможности для полноценной работы", – поделился терапевт.

Стоит отметить, что это уже второе современное медучреждение в Есильском районе.

"Мы видим, как меняется село – дороги строятся, освещение появляется, благоустройство идет. И вот открыли новую амбулаторию. Старое здание было холодное, тесное, в упадке. А здесь просторно, чисто и тепло. Сразу видно, что о нас заботятся", – поделился эмоциями сельчанин Молдарахим Максут.

Для сельчан этот объект имеет особое значение. В маленьком Аксайском округе есть школа, детский сад, клуб, но именно медицинский вопрос стоял остро. Теперь у людей появилась возможность получать помощь рядом с домом, не тратя время и силы на поездки в райцентр.

Фото: Карина Негметова

Открытие амбулатории стало важным шагом в жизни села. Люди чувствуют, что перемены приходят не только в виде больших проектов где-то в городах, но и в их собственную деревню.