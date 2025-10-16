#АЭС в Казахстане
Общество

Казахстанец больше двух лет "содержал" мошенницу, лишившись 45 млн тенге

Доллары, деньги, коррупция, взятка, взятки, деньги в конверте, конверт с деньгами, коррумпированность, коррупционер, коррупционные схемы, взяточничество , фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2025 13:01 Фото: Zakon.kz
34-летняя жительница Уральска обманом выудила 45 млн тенге, сообщает Zakon.kz

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Западно-Казахстанской области 16 октября 2025 года рассказали, что подозреваемая под предлогом увеличения дохода завладела деньгами жителя Бурлинского района на общую сумму 45 млн тенге.

"Деньги передавались с июля 2023 года по октябрь 2025 года, что указывает на продолжительное и систематическое введение потерпевшего в заблуждение. Также установлено, что подозреваемая ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичные преступления. В настоящее время возбуждено уголовное дело", – сказано в сообщении полиции.

Подозреваемая задержана и водворена в изолятор временного содержания. Проводятся следственно-оперативные мероприятия для установления всех обстоятельств дела.

А в Астане к ответственности привлекают женщину, которая выдумала жуткую трагедию с сыном, чтобы собрать денег с коллег. 

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
