Казахстанец больше двух лет "содержал" мошенницу, лишившись 45 млн тенге

34-летняя жительница Уральска обманом выудила 45 млн тенге, сообщает Zakon.kz

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Западно-Казахстанской области 16 октября 2025 года рассказали, что подозреваемая под предлогом увеличения дохода завладела деньгами жителя Бурлинского района на общую сумму 45 млн тенге.

"Деньги передавались с июля 2023 года по октябрь 2025 года, что указывает на продолжительное и систематическое введение потерпевшего в заблуждение. Также установлено, что подозреваемая ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичные преступления. В настоящее время возбуждено уголовное дело", – сказано в сообщении полиции.

Подозреваемая задержана и водворена в изолятор временного содержания. Проводятся следственно-оперативные мероприятия для установления всех обстоятельств дела.

