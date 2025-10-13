#АЭС в Казахстане
Общество

Астанчанка собрала с коллег крупные суммы на "лечение" здорового сына, "выпавшего из окна"

В Астане к ответственности привлекают 31-летнюю женщину, которая выдумала жуткую трагедию с сыном, чтобы собрать денег с коллег, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали 13 октября 2025 года в пресс-службе Департамента полиции (ДП) города, находясь в декретном отпуске, женщина позвонила своему руководителю и сообщила о якобы произошедшей трагедии: ее ребенок выпал из окна и находится в реанимации.

"Коллеги, проявив сочувствие, собрались, чтобы помочь, и перевели деньги "на лечение". Обман вскрылся, когда один из сотрудников позвонил ее супругу. Мужчина опроверг информацию и сказал, что с ребенком все в порядке. Полученные деньги женщина потратила на личные нужды, включая выезд на отдых в Турцию. Потерпевшие, осознав масштаб обмана, обратились в полицию", – сказано в сообщении.

Правоохранители проверили информацию, и женщину привлекли к уголовной ответственности по факту мошенничества.

Другой астанчанин – врач – нажился на людях, желающих оформить инвалидность.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
